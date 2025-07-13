Mücadele etmek zor, diğerlerine benzemiyor! Çiftçinin umudu kükürt ve samuray arısında

Düzce'de fındık üreticileri, mahsulde kalite kaybına yol açan ve son yıllarda yaygın olarak görülen kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Mücadele etmek zor, diğerlerine benzemiyor! Çiftçinin umudu kükürt ve samuray arısında - 1

Düzce'de fındık üreticileri, mahsulde kalite kaybına yol açan ve son yıllarda yaygın olarak görülen kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Yapılan ilaçlamalar ve biyolojik mücadele yöntemleriyle birlikte üreticiler, bu sezon zararlının etkisinin azaldığını belirtiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mücadele etmek zor, diğerlerine benzemiyor! Çiftçinin umudu kükürt ve samuray arısında - 2

Kahverengi kokarca, son yıllarda Karadeniz bölgesinde fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününde ciddi zararlara yol açıyor.

Özellikle fındığın içini boşaltarak randımanı düşüren bu haşerat, üreticileri önlem almaya zorluyor.

Düzce'de üreticiler hem kimyasal hem de doğal yöntemlerle mücadeleyi sürdürüyor.

Mücadele etmek zor, diğerlerine benzemiyor! Çiftçinin umudu kükürt ve samuray arısında - 3

"FINDIĞIN İÇİ ACI OLUYOR"

70 yaşındaki fındık üreticisi Erol Güney, kokarca ile 2 yıldır mücadele ettiklerini ifade ederek, "Geçen sene ilaçlama yapmıştık, bu sene de yaptık. İlaçlama da herhalde fındığın içinde asit salgılıyor olabilir. Fındığın içi acı oluyor, ayrıca çürüyenler de oluyor. Tabii bu durum da fındık randımanını düşürüyor." dedi.

Mücadele etmek zor, diğerlerine benzemiyor! Çiftçinin umudu kükürt ve samuray arısında - 4

"MÜCADELE ZOR, DİĞERLERİNE BENZEMİYOR"

Kokarca ile mücadele etmenin zor olduğuna dikkat çeken Güney, "Bu sene ilaçlama yaptım. Kendim ağaç sirkesi kullandım, kükürt erittim, suyunu süzdüm. 4 kilograma yakın ağaç sirkesi kullandım. Ayrıca yaprak besleyici de koydum. Şu anda fındıkta pek kokarcaya rastlamıyorum. Zannedersem kükürdün haşerelere karşı etkisi var. Hepsinin ayrı ayrı faydası olmuştur diye düşünüyorum. Kokarca, mücadele edilmesi gereken önemli bir haşarat, diğerlerine benzemiyor." diye konuştu.

Mücadele etmek zor, diğerlerine benzemiyor! Çiftçinin umudu kükürt ve samuray arısında - 5

Kokarcanın, meyve ve ağaçların bir numaralı düşmanı olarak bilinen Amerikan beyaz kelebeğinden daha farklı olduğunun altını çizen Güney, "Amerikan beyaz kelebeği yaprağı yer ve giderdi, fındığa pek gelmezdi, genellikle dalı kuruturdu. Kokarca fındığın içini de hallediyor. Bununla ciddi mücadele şart." şeklinde konuştu.

Mücadele etmek zor, diğerlerine benzemiyor! Çiftçinin umudu kükürt ve samuray arısında - 6

Kokarca ile etkin mücadele için üretilen samuray arılarının da faydalı olduğunu gözlemleyen Güney, "Samuray arılarının da mücadele için faydalı olduğunu düşünüyorum. Şu anda kokarcaya az rastlıyoruz. İlaçlama ve samuray arılarının faydası olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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