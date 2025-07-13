Mücadele etmek zor, diğerlerine benzemiyor! Çiftçinin umudu kükürt ve samuray arısında
Düzce'de fındık üreticileri, mahsulde kalite kaybına yol açan ve son yıllarda yaygın olarak görülen kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele etmeye devam ediyor.
Düzce'de fındık üreticileri, mahsulde kalite kaybına yol açan ve son yıllarda yaygın olarak görülen kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele etmeye devam ediyor.
Yapılan ilaçlamalar ve biyolojik mücadele yöntemleriyle birlikte üreticiler, bu sezon zararlının etkisinin azaldığını belirtiyor.