Mücadele etmek zor, diğerlerine benzemiyor! Çiftçinin umudu kükürt ve samuray arısında

"FINDIĞIN İÇİ ACI OLUYOR"

70 yaşındaki fındık üreticisi Erol Güney, kokarca ile 2 yıldır mücadele ettiklerini ifade ederek, "Geçen sene ilaçlama yapmıştık, bu sene de yaptık. İlaçlama da herhalde fındığın içinde asit salgılıyor olabilir. Fındığın içi acı oluyor, ayrıca çürüyenler de oluyor. Tabii bu durum da fındık randımanını düşürüyor." dedi.