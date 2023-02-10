Mucize Kurtuluşlar: Depremin 5. gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Depremin yaşandığı illere çok sayıda arama-kurtarma ekipleri gönderildi. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor...
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Huzur Apartmanı'nın enkazında çalışma yapılıyor.
Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 18 yaşındaki Alihan Yılmaz ile iletişim kurdu. Yılmaz, yapılan çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.
Depremin 113. saatinde kurtarılan Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Trabzon Caddesi'ndeki 7 katlı Anadolu Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten ekipler, 46 yaşındaki Döne Gül Bitmiş'i depremden 112 saat sonra sağ olarak kurtardı.
Bitmiş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Depremzedeyi enkazdan çıkaran ekipler büyük sevinç yaşadı, gözyaşı döktü.
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde enkaz altından bir kişi 111 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı Gaziantep’ten güzel bir haber daha geldi. Arama kurtarma ekipleri Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan Mehmet Akbulut’u sağ olarak çıkardı. Depremin 5. gününde umutları yeşerten haber herkes tarafından sevinçle karşılandı.
Nurdağı Atatürk Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı Kurtuluş Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan ekipler, Mehmet Akbulut'u depremden yaklaşık 110 saat sonra kurtardı. Enkazdan sağ çıkarılan Akbulut, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Diyarbakır'da yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ekipler, enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat'a ulaştı. İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Varlı, çalışmalar sonucu 101'inci saatte kurtarıldı. Yaralı çıkarılan anne ve oğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde arama kurtarma çalışması yapan ekipler, ses tespit ettikleri binanın enkazında birden fazla kişinin hayatta olduğunu belirledi.
Ekipler, sesin geldiği noktada saatler süren çalışmanın ardından 50'li yaşlardaki Doğan ve Temadur Konaç'ı, depremden 109 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.
- Ekipler, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yıkılan 5 katlı bir binanın enkazında arama yaptı. Ekip, isminin "Kazım" olduğu öğrenilen kişiyi depremden yaklaşık 108 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen bu kişi, tedavisi için hastaneye sevk edildi.
- Hatay'ın Antakya ilçesindeki General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde arama kurtarma çalışması yapan ekipler, Hakkı Dedebeyoğlu Sokak'taki Lider Apartmanı'nda enkazdan ses geldiğini fark etti. Ekiplerin çalışması sonucu 36 yaşındaki anne Neslihan Karadeniz ile çocukları 6 yaşındaki Ramazan Musab, 13 yaşındaki Münire ve 21 yaşındaki Fatmanur enkazdan sağ çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırıldı.
- Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, bina enkazından 108 saat sonra Miray Karataş (8), sağ çıkarıldı.
Şırnak Belediyesi itfaiye ekipleri, depremde yıkılan Zirve Apartmanı’nın enkazından Miray Karataş'ı 108’inci saatte kurtardı. Karataş, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Kahramanmaraş’taki çalışmaların 106’ncı saatinde 9 ve 6 yaşlarındaki iki çocuk ile annesini enkazdan sağ olarak çıkardı. Anne ve çocuklara ilk müdahaleyi İspanyol ve Türk ekipler birlikte yaptı.
Kahramanmraş'ın Elbistan ilçesinde, depremde enkaz altında kalan Suriye uyruklu Fatma (14), 104 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
Elbistan'da, depremde enkaz altında kalan Suriyeli Fatma, TBMM arama-kurtarma ekiplerinin termal kamerasıyla tespit edildi. Meclis ve diğer arama- kurtarma ekiplerinin bölgede yürüttüğü aralıksız çalışmalarda Fatma, depremin 104'üncü saatinde enkaz kurtarıldı. Yaralı Fatma, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.