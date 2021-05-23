Mudanya karavancıların akınına uğradı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde karavanlarını deniz kıyısına çeken vatandaşlar, denize sıfır bedava tatil yapıyor.

İHA 23.05.2021 - 09:49 | Son Güncelleme : 23.05.2021 - 09:54

Mudanya karavancıların akınına uğradı - 1
Bursa'nın Mudanya ilçesinde dolgu alanı karavancıların akınına uğradı.
Mudanya karavancıların akınına uğradı - 2
Pandemiyi fırsat bilenler, karavanlarını Mudanya ilçesindeki park alanına çekerek denize sıfır tatili bedavaya yapıyor.
Mudanya karavancıların akınına uğradı - 3
Deniz kenarına çektikleri karavanlarında dalga sesleri eşliğinde uyuyan vatandaşlar, evleri yerine günlerini deniz kıyısına park ettikleri karavanlarda geçiriyor.
Mudanya karavancıların akınına uğradı - 4
Burada sıkı dostluklar kuran karavancılar, araçlarının önüne kurdukları masalarda dostlarıyla denize karşı tavla oynayıp keyifli vakit geçiriyor.

Mudanya karavancıların akınına uğradı - 5
Burada vakit geçirmenin çok keyifli olduğunu ifade eden Selçuk Gündüz, "Biz burada denize sıfır tatilimizi yapıyoruz. Burada çok sayıda karavancı arkadaş var. Evlerimizde kalmıyor, burada denize sıfır bedava tatil yapmanın keyfini çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.
Mudanya karavancıların akınına uğradı - 6
Gündüz, "Burada devamlı kalanlar, hafta sonu gelen arkadaşlar da var. Bilhassa hafta sonu burası dolup taşıyor. Burada dalga sesiyle uyuyup deniz sesiyle uyanıyoruz. Deniz kıyısına attığımız masalarda çayımızı yudumlayıp yemeğimizi yiyoruz. Biz burada hayatın tadını çıkartıyoruz" dedi.
Mudanya karavancıların akınına uğradı - 7
İşte karavancıalrın gözdesi dolgu alanından görüntüler...
Mudanya karavancıların akınına uğradı - 8
Mudanya karavancıların akınına uğradı - 9
Mudanya karavancıların akınına uğradı - 10
Mudanya karavancıların akınına uğradı - 11
Mudanya karavancıların akınına uğradı - 12
Mudanya karavancıların akınına uğradı - 13

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