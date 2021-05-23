Mudanya karavancıların akınına uğradı

Burada vakit geçirmenin çok keyifli olduğunu ifade eden Selçuk Gündüz, "Biz burada denize sıfır tatilimizi yapıyoruz. Burada çok sayıda karavancı arkadaş var. Evlerimizde kalmıyor, burada denize sıfır bedava tatil yapmanın keyfini çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.