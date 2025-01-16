Müdür yardımcısını bıçaklayan liseliden kan donduran itiraf! Asıl hedefi başkaymış: “Okula gelseydi onu öldürecektim”

İstanbul Büyükçekmece’de bir lisede müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan 16 yaşındaki öğrencinin ifadesi ortaya çıktı. B.Y.E. isimli saldırgan ifadesinde, asıl hedefinin okulda hoşlandığı kız öğrenci olduğunu anlattı. “O kız gelseydi, yangın merdivenlerine götürecektim. Orada çığlık atsa bile kimse duyamazdı.” diyen B.Y.E, ifadesinin devamında kan donduran ayrıntılara verdi. Saldırgan, kız öğrencinin okula gelmemesi üzerine de devamsızlığını konuşmak için müdür yardımcısının odasına gittiğini ve saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Müdür yardımcısını bıçaklayan liseliden kan donduran itiraf! Asıl hedefi başkaymış: “Okula gelseydi onu öldürecektim” - 1

Büyükçekmece’ye bağlı Kumburgaz’daki lisede müdür yardımcısını bıçaklayan öğrencinin ifadesi ortaya çıktı.

Olay, dün Kumburgaz’daki bir lisede meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Müdür yardımcısını bıçaklayan liseliden kan donduran itiraf! Asıl hedefi başkaymış: “Okula gelseydi onu öldürecektim” - 2

10’uncu sınıf öğrencisi B.Y.E., çantasında bıçak, bant ve çekiçle okula gitti.

B.Y.E., okul müdürünün odasına girerek devamsızlıklarının silinmesini istedi ancak olumsuz yanıt aldı.

Bunun üzerine çantasındaki bıçağı çıkararak okul müdür yardımcısı Ş.Ç.’yi boğazından bıçaklayıp okuldan kaçtı.
Müdür yardımcısını bıçaklayan liseliden kan donduran itiraf! Asıl hedefi başkaymış: “Okula gelseydi onu öldürecektim” - 3

HEDEFİ OKULDAKİ BİR KIZ ÖĞRENCİYDİ

Olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan B.Y.E.’nin asıl hedefinin aynı okuldak bir kız öğrenci olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli polise verdiği ifadesinde bir gün önce takıntılı olduğu kız öğrenciye, “Yarın gel elim boş dönmeyeyim. Beğeneceğin bir şey aldım. Biraz orta büyük arası, çantamın kitap kısmında saklayacağım. Bir yer var, başım ağrımasın diye seni oraya çağırıp vereceğim.” diye mesaj atarak buluşmaya çağırdığını söyledi.
Müdür yardımcısını bıçaklayan liseliden kan donduran itiraf! Asıl hedefi başkaymış: “Okula gelseydi onu öldürecektim” - 4

MESAJDAN KORKTU, OKULA GELMEDİ

Mesajdan sonra kız öğrenci korktu ve ertesi gün okula gitmedi.

B.Y.E. ise okula çantasında bıçak, çekiç ve bantla gitti.

Müdür yardımcısını bıçaklayan liseliden kan donduran itiraf! Asıl hedefi başkaymış: “Okula gelseydi onu öldürecektim” - 5

DEVAMSIZLIKLARINI KONUŞMAK İÇİN ODAYA GİRDİ

Hedefindeki kızı okulda bulamayan B.Y.E. bu sefer okul müdür yardımcısının odasına girip devamsızlıklarını konuşmak istedi.

Ancak B.Y.E. sürekli çantasını da kontrol edince öğretmenin dikkatini çekti.

Ş.Ç., öğrencisine, “Çantanda bir şey mi var.” diye sorunca B.Y.E. çantasındaki bıçağı çıkarıp öğretmenin boğazına sapladı.

Müdür yardımcısını bıçaklayan liseliden kan donduran itiraf! Asıl hedefi başkaymış: “Okula gelseydi onu öldürecektim” - 6

ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ

B.Y.E., polise olayları anlatırken, “O kız gelseydi, yangın merdivenlerine götürecektim. Orada çığlık atsa bile kimse duyamazdı.” deyip, ifadesinin devamında kan donduran cinayet ayrıntılarına yer verdi.

DAHA FAZLA GÖSTER