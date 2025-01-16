Müdür yardımcısını bıçaklayan liseliden kan donduran itiraf! Asıl hedefi başkaymış: “Okula gelseydi onu öldürecektim”
İstanbul Büyükçekmece’de bir lisede müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan 16 yaşındaki öğrencinin ifadesi ortaya çıktı. B.Y.E. isimli saldırgan ifadesinde, asıl hedefinin okulda hoşlandığı kız öğrenci olduğunu anlattı. “O kız gelseydi, yangın merdivenlerine götürecektim. Orada çığlık atsa bile kimse duyamazdı.” diyen B.Y.E, ifadesinin devamında kan donduran ayrıntılara verdi. Saldırgan, kız öğrencinin okula gelmemesi üzerine de devamsızlığını konuşmak için müdür yardımcısının odasına gittiğini ve saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.
Büyükçekmece’ye bağlı Kumburgaz’daki lisede müdür yardımcısını bıçaklayan öğrencinin ifadesi ortaya çıktı.Olay, dün Kumburgaz’daki bir lisede meydana geldi.