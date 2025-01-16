Müdür yardımcısını bıçaklayan liseliden kan donduran itiraf! Asıl hedefi başkaymış: “Okula gelseydi onu öldürecektim”

HEDEFİ OKULDAKİ BİR KIZ ÖĞRENCİYDİ

Olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan B.Y.E.’nin asıl hedefinin aynı okuldak bir kız öğrenci olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli polise verdiği ifadesinde bir gün önce takıntılı olduğu kız öğrenciye, “Yarın gel elim boş dönmeyeyim. Beğeneceğin bir şey aldım. Biraz orta büyük arası, çantamın kitap kısmında saklayacağım. Bir yer var, başım ağrımasın diye seni oraya çağırıp vereceğim.” diye mesaj atarak buluşmaya çağırdığını söyledi.