Müebbet hapisle yargılanıyordu, haksız tahrikle 11 yıl 8 ay ceza aldı

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Avukat Serkan Tanas, müvekkili Çakıloğlu’nun kendini kurtarmak ve korumak için eylemde bulunduğunu ileri sürdü ve meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Yalçın Çakıloğlu’nun kasten öldürme suçundan müebbet hapsine hükmetti.

Haksız tahrik ve takdir indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 11 yıl 8 aya düşürdü.

AİLE TEPKİLİ: ÖDÜL VERİLDİ

Mahkemenin verdiği cezanın çok az olduğunu belirten Ramazan Kanbur’un ağabeyi Muhammet Kanbur, karara tepki gösterdi.

Ağabey Kanbur, “Sayın savcılarımıza sesleniyorum. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. İnsan hayatı bu kadar değersiz olamaz. Getirdi buna ödül verdi, ceza vermedi ki 11 yıl ne demek.” diye konuştu.