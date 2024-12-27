Müebbet hapisle yargılanıyordu, haksız tahrikle 11 yıl 8 ay ceza aldı
Erzurum’da kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle Ramazan Kanbur’u bıçaklayarak öldüren Yalçın Çakıroğlu’nun yargılandığı davada karar belli oldu. Mübbet hapis cezası istemiyle yargılanan Çakıroğlu’na haksız tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Kanbur’un ağabeyi mahkemenin kararına tepki gösterdi.
Erzurum’da müebbetle yargılanan sanık, haksız tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.Olay, 21 Haziran 2023’te saat 22.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi.