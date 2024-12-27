Müebbet hapisle yargılanıyordu, haksız tahrikle 11 yıl 8 ay ceza aldı

Erzurum’da kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle Ramazan Kanbur’u bıçaklayarak öldüren Yalçın Çakıroğlu’nun yargılandığı davada karar belli oldu. Mübbet hapis cezası istemiyle yargılanan Çakıroğlu’na haksız tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Kanbur’un ağabeyi mahkemenin kararına tepki gösterdi.

Müebbet hapisle yargılanıyordu, haksız tahrikle 11 yıl 8 ay ceza aldı - 1

Erzurum’da müebbetle yargılanan sanık, haksız tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 21 Haziran 2023’te saat 22.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Müebbet hapisle yargılanıyordu, haksız tahrikle 11 yıl 8 ay ceza aldı - 2

Yalçın Çakıloğlu, Faruk K. ve yanındaki kız arkadaşları G.D. (19), R.A. (20), Y.Ö. (16) ve H.Ç. (22) ile yolda yürürken yanlarından geçen Ramazan Kanbur, iddiaya göre laf attı.

Çıkan tartışmada Yalçın Çakıloğlu, elindeki bıçakla Ramazan Kanbur’u karnından ve boynundan yaraladı.

Ambulansla hastaneye götürülen Kanbur, yaşamını yitirdi.

Olayın ardından arkadaşı Faruk K. ile kaçan Yalçın Çakıloğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları evde suç aleti bıçakla yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yalçın Çakıloğlu, kasten öldürme suçundan tutuklanırken, Faruk K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müebbet hapisle yargılanıyordu, haksız tahrikle 11 yıl 8 ay ceza aldı - 3

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Yalçın Çakıloğlu, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanık Yalçın Çakıloğlu ile tutuksuz sanıklar ve avukatlarının katıldığı duruşmada Ramazan Kanbur’un babası Murat Kanbur da yer aldı.

Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu Yalçın Çakıloğlu, “Küfürler etti. Kaçtım. Yine peşimden geldi. Çıkan kavgada altta kalınca kendimi savunmak için hamle yaptım. Yaralandığını fark etmedim. Üzerimde benden büyük ve kilolu, uyuşturucu kullanan biri vardı. Kendimi savunmasam ben ölecektim. Adalete güveniyorum, beraatimi istiyorum.” dedi.
Müebbet hapisle yargılanıyordu, haksız tahrikle 11 yıl 8 ay ceza aldı - 4

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Avukat Serkan Tanas, müvekkili Çakıloğlu’nun kendini kurtarmak ve korumak için eylemde bulunduğunu ileri sürdü ve meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Yalçın Çakıloğlu’nun kasten öldürme suçundan müebbet hapsine hükmetti.

Haksız tahrik ve takdir indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 11 yıl 8 aya düşürdü.

AİLE TEPKİLİ: ÖDÜL VERİLDİ

Mahkemenin verdiği cezanın çok az olduğunu belirten Ramazan Kanbur’un ağabeyi Muhammet Kanbur, karara tepki gösterdi.

Ağabey Kanbur, “Sayın savcılarımıza sesleniyorum. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. İnsan hayatı bu kadar değersiz olamaz. Getirdi buna ödül verdi, ceza vermedi ki 11 yıl ne demek.” diye konuştu.
DAHA FAZLA GÖSTER