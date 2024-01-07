Müebbet istenen cinayet davasında "metre" ile beraat
Bursa'da bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışan Emir Çelik'in bir araçtan açılan ateşle öldürülmesine ilişkin davada müebbet hapis ile yargılanan kuzeni İ.Ç.'nin avukatının savunması, dosyanın seyrini değiştirdi. Olay yerindeki canlandırma ile atış mesafesine dikkat çeken avukat, güvenlik kamerası görüntülerine dayandırarak metre ile yaptığı ölçümde, İ.Ç. ile maktul arasında 30 santim olduğunu belirtti. Adli Tıp raporunda da maktulün olay anında üzerinde olan kıyafette barut izi ve atış artığı bulunmadığı ve uzak atış mesafesinden öldürüldüğü tespit edilince mahkeme heyeti, İ.Ç.'nin beraatine karar verdi.
Olay, 9 Ağustos 2022'de saat 04.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Gece kulübüne eğlenmeye gelen Caner Yaşa (29) ile Yusuf A. (38), taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle işletmeci M.S. ve güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Dışarıda görevlilerle tartışıp, olay yerinden ayrılan Caner Yaşa ve Yusuf A., durumu arkadaşları Veysel Karani Karakaş (27), Aytaç Yaşa (36) ve Güven Yaşa'ya (27) söyledi. Bunun üzerine Veysel Karani Karakaş, Aytaç Yaşa ve Güven Yaşa kendilerine ait otomobile binip, kulübe gitti. Dışarıda bekleyen şüpheliler, mekanın kapanmasının ardından patronunun otomobilini almaya gelen Emir Çelik'e ateş edip, kaçtı. Yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Çelik, kurtarılamadı.