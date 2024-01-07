Müebbet istenen cinayet davasında "metre" ile beraat

MAKTULÜN KIYAFETLERİNİN ADLİ TIP'A GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ

Yakın mesafeden açılan ateşle ölen bir kişinin üzerinde barut izi ve atış artığı olacağını söyleyen avukat Gülen, Emir Çelik'in öldüğü zaman üzerinde olan kıyafetlerin kriminal inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini istedi. Gülen'in, atış mesafesinin hesaplanması yönündeki talebi üzerine, Çelik'in öldüğü anda üzerinde olan kıyafetleri kriminal incelemeye gönderildi. İncelemede Emir Çelik'in kıyafetinde atış artığı bulunmadığı ve uzak atış mesafesi ile öldürüldüğü tespit edildi. Bu rapor üzerine savcı, karar duruşmasında mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında tutuksuz sanık İ.Ç.'nin beraatini istedi.



KARARDA "TİŞÖRT" DETAYI



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü sanıklara 10 ay ile 27 yıl arasında hapis cezası verirken, 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapsi istenen İ.Ç.'nin, 'maktulün tişörtüyle ilgili tanzim edilen Adli Tıp Kurumu raporu ve mahkumiyetini gerektiren her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği'nden beraatine karar verdi. İ.Ç., 'ruhsatsız silah taşımak' ve 'delilleri yok etmek' suçundan ise toplam 20 ay hapse çarptırıldı. İ.Ç.'nin bu cezası da ertelendi.