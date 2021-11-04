Müebbet mahkumları: Özgür kalmaları için tek yol var

Hayvanın melez olması durumunda sahibine iade edilebildiğini dile getiren Tanrıkulu, şunları kaydetti:



"Bu hayvanların birçoğunun aslında melez olduğu konusunda tam bir genetik tarama yapılamadığı için bilemiyoruz. Melez olma ihtimalleri çok yüksek. Melez olduklarında ve bir DNA testi sonucu olursa o zaman teslim edilebiliyor. Bizim ne yazık ki böyle bir imkanımız yok. Bu anlamda da ciddi çalışmaya ihtiyaç var. O şekilde bir çalışmaya gidersek belki bu tam da saf olmayan ırkları belki sahiplerine teslim edebiliriz."