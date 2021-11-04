Müebbet mahkumları: Özgür kalmaları için tek yol var

Yasaklı ırk köpekler sahiplerinden alındığında hayatlarının sonuna kadar barınaklarda kalıyor. Başını saldırganlığıyla bilinen pitbull'ların çektiği yasaklı ırkların sahiplerine iade edilebilmesi için tek yol ise DNA testi ile melez olduğunun kanıtlanması.

Haberler - DHA 04.11.2021 - 10:06

Müebbet mahkumları: Özgür kalmaları için tek yol var - 1

Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde 500 köpekten 25'i, sahiplerinin suça karışması veya ürkütücü görüntüleri nedeniyle ömür boyu misafir edilecek.

Müebbet mahkumları: Özgür kalmaları için tek yol var - 2

Barınak görevlileri ise yasanın 'yasaklı ırk' olarak kabul ettiği, geri iadesi mümkün olmayan köpeklerin günlük bakımlarını yaparak sağlıklı kalmalarını sağlıyor.

Müebbet mahkumları: Özgür kalmaları için tek yol var - 3

Barınağın sorumlu veteriner hekimi Soyuhan Barlas, bir hayvanın 'yasaklı ırk' olarak doğmuş olmasının onun suçu olmadığını ifade ederek, ömür boyu hapis kalmalarının kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

Müebbet mahkumları: Özgür kalmaları için tek yol var - 4

Dogo Arjantin ve Pitbull cinsi gibi köpeklerin diğer hayvanlara göre daha atletik yapılı ve çene kuvveti açısından avantajlı olduğunu belirten Barlas, "Ancak bu onları bizim gözümüzde yasaklı kılmıyor. Bütün hayvanlar aynı şekilde eşit. Buna rağmen, yasada belirtilen 'yasaklı ırklar' ibaresine rağmen, bu hayvanlar yakalanınca mecburen barınaklara konuyor ve ölene kadar burada bakılması isteniyor. İşin açıkçası bu canlar burada müebbet hapisteler, hem de suçları olmadan" dedi.

Müebbet mahkumları: Özgür kalmaları için tek yol var - 5

Yasaklı ırkların barınağa geldikten sonra iadesinin de mümkün olmadığını kaydeden Barlas, "Biz birer geçici barınağız ama bu tarz yasaklı ırklar geldiği zaman onları iade etme veya verme durumumuz olmadığı için mecburen gelen hiçbir suçu yokken bizde cezaevi hükümlüsü gibi kalıyor. Sadece ırksal özelliklerinden dolayı biz onları burada hapsediyoruz. Yasalar da bu konuda oldukça net, hiçbir şekilde sahiplerine iade olmuyor" diye konuştu.

Müebbet mahkumları: Özgür kalmaları için tek yol var - 6

Her hayvanın kendine özel bakıcısı olduğunu da belirten Barlas, "Kendi özel bakıcılar var, belli insanlar sadece onlarla ilgilenebiliyor. Bu tarz ırklar biraz daha hassas oluyor. Herkes girip çıkamıyor. Belli insanlara biraz daha bağlanıyorlar. O nedenle bakıcıları belli insanlar oluyorlar" ifadelerini kullandı.


Müebbet mahkumları: Özgür kalmaları için tek yol var - 7

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da ömürlerinin sonuna kadar yasaklı ırkları hapsetmek zorunda kalmalarından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Müebbet mahkumları: Özgür kalmaları için tek yol var - 8

Tanrıkulu, "Bu canlar ne yazık ki, insanların bir şekilde kötü düşünceleri yüzünden kötü muameleye maruz kalıyorlar. Dikkat ederseniz barınağımız ikiz barınak. Neredeyse bir barınak kadar yeri de bu yasaklı ırk denen ırklara ayırdık" dedi.

Müebbet mahkumları: Özgür kalmaları için tek yol var - 9

Hayvanın melez olması durumunda sahibine iade edilebildiğini dile getiren Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Bu hayvanların birçoğunun aslında melez olduğu konusunda tam bir genetik tarama yapılamadığı için bilemiyoruz. Melez olma ihtimalleri çok yüksek. Melez olduklarında ve bir DNA testi sonucu olursa o zaman teslim edilebiliyor. Bizim ne yazık ki böyle bir imkanımız yok. Bu anlamda da ciddi çalışmaya ihtiyaç var. O şekilde bir çalışmaya gidersek belki bu tam da saf olmayan ırkları belki sahiplerine teslim edebiliriz."

Müebbet mahkumları: Özgür kalmaları için tek yol var - 10
Müebbet mahkumları: Özgür kalmaları için tek yol var - 11
Müebbet mahkumları: Özgür kalmaları için tek yol var - 12
Müebbet mahkumları: Özgür kalmaları için tek yol var - 13
Müebbet mahkumları: Özgür kalmaları için tek yol var - 14
Müebbet mahkumları: Özgür kalmaları için tek yol var - 15
Müebbet mahkumları: Özgür kalmaları için tek yol var - 16
Müebbet mahkumları: Özgür kalmaları için tek yol var - 17
Müebbet mahkumları: Özgür kalmaları için tek yol var - 18
Müebbet mahkumları: Özgür kalmaları için tek yol var - 19
Müebbet mahkumları: Özgür kalmaları için tek yol var - 20
Müebbet mahkumları: Özgür kalmaları için tek yol var - 21

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER