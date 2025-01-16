Müge Anlı'da 18 yıllık cinayet sarmalında bir düğüm daha çözüldü: Zekiye Aydın'ı öldüren isimden itiraf

Türkiye, Müge Anlı'da işlenen korkunç olayları konuşuyor. Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Üç kız kardeşin ifadeleri ardından cinayetler sarmalı pamuk ipliği gibi çözülmeye başladı. Olaylarda adı geçen Zekiye Aydın'ın da cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Müge Anlı'da 18 yıllık cinayet sarmalında bir düğüm daha çözüldü: Zekiye Aydın'ı öldüren isimden itiraf - 1

Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edildi ve Nezaket Uyur'un şüpheli kaybında cinayet itirafı geldi. Nezaket'in eşi ve Yusuf ve onun kardeşleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Müge Anlı'da 18 yıllık cinayet sarmalında bir düğüm daha çözüldü: Zekiye Aydın'ı öldüren isimden itiraf - 2

Tüm bunlar yaşanırken kayıp bir kadının daha olduğu bilgisi geçti. Nezaket Kışı'nın kaybında adı geçen Adil Önel'in halası Zekiye Aydın'ın da ortadan kaldırdığı öne sürüldü.

Müge Anlı'da 18 yıllık cinayet sarmalında bir düğüm daha çözüldü: Zekiye Aydın'ı öldüren isimden itiraf - 3

Talihsiz kadının evini gasp eden yeğen hakkındaki iddialar yenilir yutulur cinsten değildi. Konuyu derinlemesine inceleyen Müge Anlı zincirleme cinayetleri, kuşku dolu ölümler hakkında her geçen dakika başka bilgiler edindi.

Müge Anlı'da 18 yıllık cinayet sarmalında bir düğüm daha çözüldü: Zekiye Aydın'ı öldüren isimden itiraf - 4

YERİNİ BİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Canlı yayında Sabri'den itiraf geldi. Yayının başında ağlayan Sabri sonrasında Müge Anlı'ya itirafta bulundu ve Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın'ın cenazelerinin yerini biliyorum dedi.

Müge Anlı'da 18 yıllık cinayet sarmalında bir düğüm daha çözüldü: Zekiye Aydın'ı öldüren isimden itiraf - 5

Canlı yayında jandarma ekipleri ifadesine başvurulmak üzere Sabri'yi emniyete götürdü.

Müge Anlı'da 18 yıllık cinayet sarmalında bir düğüm daha çözüldü: Zekiye Aydın'ı öldüren isimden itiraf - 6

BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

18 yıl önce şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan Zekiye Aydın'ı öldüren ismin Sabri Önel olduğu ortaya çıktı. Önel, Aydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Önel, azmettirici olarak Adil Önel'in ismini verdi.

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