Müge Anlı'da 18 yıllık cinayet sarmalında bir düğüm daha çözüldü: Zekiye Aydın'ı öldüren isimden itiraf
Türkiye, Müge Anlı'da işlenen korkunç olayları konuşuyor. Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Üç kız kardeşin ifadeleri ardından cinayetler sarmalı pamuk ipliği gibi çözülmeye başladı. Olaylarda adı geçen Zekiye Aydın'ın da cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edildi ve Nezaket Uyur'un şüpheli kaybında cinayet itirafı geldi. Nezaket'in eşi ve Yusuf ve onun kardeşleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.