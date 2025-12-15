Müge Anlı’da gündeme gelen Emine Yıldırımcan dosyası: 4 yaşındaki Emine’ye ne oldu?
15.12.2025 14:11
NTV - Haber Merkezi
Henüz 4 yaşındayken kaybolan Emine Yıldırımcan’ın akıbeti, aradan geçen yaklaşık 30 yılın ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden Türkiye gündemine taşındı. Küçük Emine’nin 1995 yılında kayboluşuna ilişkin ortaya atılan iddialar, özellikle programda dile getirilen "tesbih makinesi" konusu kamuoyunda yankı uyandırdı.
Müge Anlı'nın 15 Aralık tarihli yayınında, Emine Yıldırımcan'ın üvey babası tarafından istismara uğradığı ve ardından korkunç bir yöntemle ortadan kaldırıldığı iddia edildi.
EMİNE YILDIRIMCAN'A NE OLDU?
Emine Yıldırımcan’ın kayboluşuna dair kesin bir sonuca henüz ulaşılamazken, dosya Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni tanıklar, ifadeler ve değerlendirmelerle ele alınmaya devam ediyor. Kamuoyu, 30 yıla yakın süredir yanıt bekleyen bu dosyada gerçeğin ortaya çıkmasını umut ediyor.
AİLE YILLAR SONRA GERÇEĞİ ARAMAK İÇİN KONUŞTU
Emine Yıldırımcan’ın kuzeni ve amcası, küçük kızın başına ne geldiğini öğrenebilmek amacıyla Müge Anlı’ya başvurdu. Aile, yıllardır süren belirsizliğin sona ermesini isterken, dosyada yer alan çelişkiler ve tanık ifadeleri olayın yeniden incelenmesine neden oldu.
Kuzen Aymila, dosyaya dair bildiklerini ayrıntılı şekilde anlattı. Aymila, yıllar boyunca Emine’yi görmek ve onunla iletişim kurmak istediklerini, ancak Emine’nin annesi Raziye Tanrıkulu tarafından bu taleplerin sürekli engellendiğini öne sürdü.
ŞÜPHELER ÜVEY BABA ÜZERİNE YOĞUNLAŞTI
Ailenin iddialarına göre, Raziye Tanrıkulu’nun biyolojik babadan ayrılmasının ardından Ercan Yılmaz ile dini nikâh kıydığı ve Emine’yle birlikte Yılmaz’ın evine taşındığı belirtildi. Emine’nin kayboluşunun da bu süreçten sonra gerçekleştiği ifade edildi.
Aile üyeleri, küçük kızın ortadan kaybolmasına ilişkin şüphelerin o dönemde de Ercan Yılmaz üzerinde toplandığını, ancak somut bir sonuca ulaşılamadığını dile getirdi.
"TESBİH MAKİNESİ" İDDİASI GÜNDEMİ SARSTI
Dosyadaki en sarsıcı anlar, yıllar sonra ortaya çıkan ifadelerle gündeme geldi. Aymila'nın aktardığı bilgilere göre, Ercan Yılmaz’ın önceki evliliğinden olan üç kızı, 2000’li yıllarda babaları hakkında cinsel istismar iddiasıyla şikâyetçi oldu. Bu şikâyetler sonucunda Yılmaz’ın 2004 yılında tutuklanarak cezaevine girdiği belirtildi.
Genç kadınların ifadelerinde Emine Yıldırımcan’a dair dikkat çeken iddialar da yer aldı. İfadelere göre, annesinin evde olmadığı bir sırada Emine’ye şiddet uygulandığı, küçük çocuğun duvara savrulduktan sonra hareketsiz kaldığı ve ardından cesedin yok edilmesine yönelik korkunç bir yöntemden söz edildi.
Programda dile getirilen “tesbih makinesi” iddiası, izleyenleri derinden sarstı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Programda adı geçen Ercan Yılmaz ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. Uzun süredir izole bir yaşam sürdüğü belirtilen Yılmaz, özellikle tesbih makinesiyle ilgili iddianın gerçeği yansıtmadığını ve bunun teknik olarak mümkün olmadığını savundu.