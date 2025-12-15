Müge Anlı’da gündeme gelen Emine Yıldırımcan dosyası: 4 yaşındaki Emine’ye ne oldu?

Dosyadaki en sarsıcı anlar, yıllar sonra ortaya çıkan ifadelerle gündeme geldi. Aymila'nın aktardığı bilgilere göre, Ercan Yılmaz’ın önceki evliliğinden olan üç kızı, 2000’li yıllarda babaları hakkında cinsel istismar iddiasıyla şikâyetçi oldu. Bu şikâyetler sonucunda Yılmaz’ın 2004 yılında tutuklanarak cezaevine girdiği belirtildi.

Genç kadınların ifadelerinde Emine Yıldırımcan’a dair dikkat çeken iddialar da yer aldı. İfadelere göre, annesinin evde olmadığı bir sırada Emine’ye şiddet uygulandığı, küçük çocuğun duvara savrulduktan sonra hareketsiz kaldığı ve ardından cesedin yok edilmesine yönelik korkunç bir yöntemden söz edildi.



Programda dile getirilen “tesbih makinesi” iddiası, izleyenleri derinden sarstı.