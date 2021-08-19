Muğla Atatürk Stadı helikopter pistine döndü

Muğla'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Birçok noktada etkili olan yangınlar kontrol altına alınırken Köyceğiz'de etkisini gösteren orman yangınına ise müdahaleler sürüyor. Orman yangınlarıyla mücadelede ön plana çıkan havadan müdahale ise artarak devam ediyor.