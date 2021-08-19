Muğla Atatürk Stadı helikopter pistine döndü

Muğla'daki yangınlara havadan müdahale eden helikopterlerin stadyumdaki ikmal alanı ile helikopter ve personellerin göreve hazırlanışı havadan görüntülendi.

İHA 19.08.2021 - 12:10

Muğla Atatürk Stadı helikopter pistine döndü - 1

Muğla'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Birçok noktada etkili olan yangınlar kontrol altına alınırken Köyceğiz'de etkisini gösteren orman yangınına ise müdahaleler sürüyor. Orman yangınlarıyla mücadelede ön plana çıkan havadan müdahale ise artarak devam ediyor.

Muğla Atatürk Stadı helikopter pistine döndü - 2

Muğla'daki orman yangınlarına müdahale eden helikopterler ise ikmal noktası olarak Atatürk Stadyumu'na uğruyor.

Muğla Atatürk Stadı helikopter pistine döndü - 3

Alana gelen helikopterler bakım ve yakıt takviyesini tamamladıktan sonra görev için yeniden yangın bölgesine hareket ediyor.

Muğla Atatürk Stadı helikopter pistine döndü - 4

Ortalama 5 personelin yer aldığı, depolarının ise 3 bin 200 litre yakıt aldığı helikopterler yaklaşık 3 saat boyunca havada kalarak yangınlara müdahale ediyor.

Muğla Atatürk Stadı helikopter pistine döndü - 5
Muğla Atatürk Stadı helikopter pistine döndü - 6
Muğla Atatürk Stadı helikopter pistine döndü - 7
Muğla Atatürk Stadı helikopter pistine döndü - 8
Muğla Atatürk Stadı helikopter pistine döndü - 9

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