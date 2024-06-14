Muğla, Balıkesir, Denizli, Aydın ve Manisa’da orman yangınları: Yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı

KAZA NASIL YAŞANDI?

Edinilen bilgiye göre, uçak ters rüzgar nedeniyle irtifa kaybetti.

Su almaya çalıştığı sırada sert iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçağın gövdesinde yapısal hasar oluştuğu için su aldı.

Kazaya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Aydın Didim’de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu’na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır. Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakâr mürettabatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.