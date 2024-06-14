Muğla, Balıkesir, Denizli, Aydın ve Manisa’da orman yangınları: Yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu batı bölgelerden bugün art arda orman yangını haberleri geldi. Muğla, Balıkesir, Denizli, Aydın ve Manisa’daki birçok başlayan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Aydın’daki müdahale sırasında amfibik uçak Bafa Gölü’ne sert iniş yaptı. Uçaktaki mürettebat, kazadan sağ olarak kurtuldu.

Muğla, Balıkesir, Denizli, Aydın ve Manisa’da orman yangınları: Yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı - 1

Türkiye’nin batısında bulunan kentlerden bugün art arda orman yangını haberleri geldi.

Muğla, Balıkesir, Denizli, Aydın ve Manisa’da orman yangınları çıktı.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, Bafa Gölü’nden bir kaza yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Muğla, Balıkesir, Denizli, Aydın ve Manisa’da orman yangınları: Yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı - 2

DİDİM'DEKİ YANGINDA UÇAK KAZASI

Aydın’ın Didim ilçesinde zirai ve makilik alanda yangın çıktı.

Yangın, Akyeniköy Mahallesi’nde saat 13.20 sıralarında başladı.

Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte yayılan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Didim’deki yangına müdahale sırasında kaza yaşandı.

Muğla, Balıkesir, Denizli, Aydın ve Manisa’da orman yangınları: Yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı - 3

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI GÖLE SERT İNİŞ YAPTI

Alevlere müdahale eden amfibik uçak, Bafa Gölü’ne sert iniş yaptı.

Kalkış yapamadığı belirtilen uçağın su almaya başladığı öğrenildi.

İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Uçaktaki mürettebat, kazadan sağ olarak kurtuldu.

Uçak ise suya gömüldü.

Muğla, Balıkesir, Denizli, Aydın ve Manisa’da orman yangınları: Yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı - 4

KAZA NASIL YAŞANDI?

Edinilen bilgiye göre, uçak ters rüzgar nedeniyle irtifa kaybetti.

Su almaya çalıştığı sırada sert iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçağın gövdesinde yapısal hasar oluştuğu için su aldı.

Kazaya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Aydın Didim’de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu’na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır. Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakâr mürettabatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Muğla, Balıkesir, Denizli, Aydın ve Manisa’da orman yangınları: Yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı - 5

DENİZLİ'DE 7 NOKTADA ORMAN YANGINI

Denizli’de Babadağ, Tavas, Kale, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale ilçelerinde orman yangını çıktı.

Denizli Valiliği’nden yangınlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale ve Pamukkale’nin Cankurtaran Mahallesi’ndeki yangınların ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıktığına işaret edildi.

Muğla, Balıkesir, Denizli, Aydın ve Manisa’da orman yangınları: Yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı - 6

Pamukkale’deki yangınların Cankurtaran ve Kınıklı mahalleleri olmak üzere 2 noktada olduğu aktarılan açıklamada, Cankurtaran Mahallesi’ndeki orman yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için tüm birimlerimizle havadan ve karadan mücadelemiz devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Muğla, Balıkesir, Denizli, Aydın ve Manisa’da orman yangınları: Yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı - 7

MENTEŞE'DE ORMAN YANGINI

Muğla’da Menteşe ilçesine bağlı Gazeller Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı ile çok sayıda personel sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle Denizli sınırına geçen yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Muğla, Balıkesir, Denizli, Aydın ve Manisa’da orman yangınları: Yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı - 8

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla, Balıkesir, Denizli, Aydın ve Manisa’da orman yangınları: Yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı - 9

MANİSA’DA ORMAN YANGINI

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Kalemli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

Yangına, 1 helikopter, 18 arazöz, 10 su tankeri, 3 dozer, 6 itfaiye aracıyla müdahale sürüyor.

Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Muğla, Balıkesir, Denizli, Aydın ve Manisa’da orman yangınları: Yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı - 10

MİLAS'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Milas ilçesinde saat 14.00'te orman yangını başladı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle Kısırlar Mahallesi'nde 14 hane boşaltıldı.

Ekipler yangını havadan ve karadan yaptığı çalışmayla kontrol altına aldı.

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