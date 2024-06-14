Muğla, Balıkesir, Denizli, Aydın ve Manisa’da orman yangınları: Yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı
Sıcak hava dalgasının etkili olduğu batı bölgelerden bugün art arda orman yangını haberleri geldi. Muğla, Balıkesir, Denizli, Aydın ve Manisa’daki birçok başlayan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Aydın’daki müdahale sırasında amfibik uçak Bafa Gölü’ne sert iniş yaptı. Uçaktaki mürettebat, kazadan sağ olarak kurtuldu.
Türkiye’nin batısında bulunan kentlerden bugün art arda orman yangını haberleri geldi.
Muğla, Balıkesir, Denizli, Aydın ve Manisa’da orman yangınları çıktı.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, Bafa Gölü’nden bir kaza yaşandı.