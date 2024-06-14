Muğla, Balıkesir ve Denizli'de 4 noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Muğla, Balıkesir ve Denizli’den orman yangını haberleri geldi. Muğla’nın Menteşe ilçesi ile Milas ilçelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Balıkesir’deki yangın haberi ise ise İvrindil ilçesinden geldi. Denizli’de ise Babadağ ilçesinde orman yangını başladı. Ekipler yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyor.
Muğla, Denizli ve Balıkesir’de 4 noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.