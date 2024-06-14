Muğla, Balıkesir ve Denizli'de 4 noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla, Balıkesir ve Denizli’den orman yangını haberleri geldi. Muğla’nın Menteşe ilçesi ile Milas ilçelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Balıkesir’deki yangın haberi ise ise İvrindil ilçesinden geldi. Denizli’de ise Babadağ ilçesinde orman yangını başladı. Ekipler yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyor.

Muğla, Balıkesir ve Denizli'de 4 noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 1

Muğla, Denizli ve Balıkesir’de 4 noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Muğla, Balıkesir ve Denizli'de 4 noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 2

MENTEŞE'DE ORMAN YANGINI

Muğla’da Menteşe ilçesine bağlı Gazeller Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Muğla, Balıkesir ve Denizli'de 4 noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 3

İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı ile çok sayıda personel sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle Denizli sınırına geçen yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Muğla, Balıkesir ve Denizli'de 4 noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 4

MİLAS'TA ORMAN YANGINI

Muğla'daki ikinci orman yangını ise Milas'ta çıktı.

Kısıtlar Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Muğla, Balıkesir ve Denizli'de 4 noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 5

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Muğla, Balıkesir ve Denizli'de 4 noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 6

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla, Balıkesir ve Denizli'de 4 noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 7

İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla, Balıkesir ve Denizli'de 4 noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 8

DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI

Denizli’nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla, Balıkesir ve Denizli'de 4 noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 9

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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