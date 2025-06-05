Muğla Bayram namazı saati 2025: Muğla'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Muğla ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri

Kurban Bayramı heyecanı ile binlerce kişi günün ilk saatlerinde camileri dolduruyor. Bayram namazı ardından aile bireyleri bayramlaşmak için bir araya geliyor. İslam aleminin iki dini bayramından biri olan Kurban Bayramı için Muğla bayram namazı vakitleri, şehir sakinlerinin öncelikli konularından. Muğla ve ilçelerinin bayram namazı saat kaçta? İşte, ilçe ilçe bayram namazı vakitleri...

Muğla Bayram namazı saati 2025: Muğla'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Muğla ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri - 1

Muğla ili ve ilçelerinin bayram namazı saatleri, camilerde saf tutacak cemaat tarafından sorgulanıyor. Muğla'nın; Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula, Yatağan olmak üzere toplam 13 ilçesinin bayram namazı vakitlerini Diyanet paylaştı. Muğla'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

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Muğla Bayram namazı saati 2025: Muğla'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Muğla ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri - 2

MUĞLA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Muğla'da bu sene Kurban Bayramı namazı saat 06:20'de idrak edilecek.

MUĞLA İLÇE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Muğla Bayram namazı saati 2025: Muğla'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Muğla ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri - 3

KURBAN KESMENİN FAZİLETİ

Kurban, hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Kur'ân-ı Kerîm’de şöyle yer alır; “Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (el-Hac, 22/28), “Her ümmet için Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (el-Hac, 22/34).

Muğla Bayram namazı saati 2025: Muğla'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Muğla ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri - 4

Hadislere göre Hz. Peygamber (s.a.s.), Kurban Bayramı'nda Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1 [1493]; İbn Mâce, Edâhî, 3 [3126]).

Nitekim kendisi de kurbanın meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kesmiştir (Tirmizî, Edâhî, 11 [1506-1507]; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119 [1712, 1714]; Müslim, Edâhî, 17 [1966]).

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