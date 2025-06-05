Muğla Bayram namazı saati 2025: Muğla'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Muğla ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri
Kurban Bayramı heyecanı ile binlerce kişi günün ilk saatlerinde camileri dolduruyor. Bayram namazı ardından aile bireyleri bayramlaşmak için bir araya geliyor. İslam aleminin iki dini bayramından biri olan Kurban Bayramı için Muğla bayram namazı vakitleri, şehir sakinlerinin öncelikli konularından. Muğla ve ilçelerinin bayram namazı saat kaçta? İşte, ilçe ilçe bayram namazı vakitleri...
Muğla ili ve ilçelerinin bayram namazı saatleri, camilerde saf tutacak cemaat tarafından sorgulanıyor. Muğla'nın; Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula, Yatağan olmak üzere toplam 13 ilçesinin bayram namazı vakitlerini Diyanet paylaştı. Muğla'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?