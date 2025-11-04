Muğla Gökova'yı birbirine katan saldırgan vuruldu: Evleri ateşe verdi, jandarmaları bıçakladı
Muğla'nın Ula ilçesinde bir evi ateşe veren Rıdvan Can Kayakurt isimli kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen iki jandarma personelini bıçakladı. Vurularak yakalanan saldırgan hastanede yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Ula ilçesinde evi ateşe verip, iki jandarmayı bıçakla yaralayan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, saat 09.00 sıralarında Gökova Mahallesi'nde meydana geldi.
Rıdvan Can Kayakurt, Nail Mücek'e ait evi ateşe verip, elindeki bıçakla yandaki Nevzat Gültekin'e ait eve girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi.
Kayakurt gelen jandarma ekiplerine bıçakla saldırdı.
Yaşanan arbedede iki jandarma personeli bıçakla yaralandı.