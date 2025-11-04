Muğla Gökova'yı birbirine katan saldırgan vuruldu: Evleri ateşe verdi, jandarmaları bıçakladı

Muğla'nın Ula ilçesinde bir evi ateşe veren Rıdvan Can Kayakurt isimli kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen iki jandarma personelini bıçakladı. Vurularak yakalanan saldırgan hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla Gökova'yı birbirine katan saldırgan vuruldu: Evleri ateşe verdi, jandarmaları bıçakladı - 1

Muğla'nın Ula ilçesinde evi ateşe verip, iki jandarmayı bıçakla yaralayan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Gökova Mahallesi'nde meydana geldi.

Rıdvan Can Kayakurt, Nail Mücek'e ait evi ateşe verip, elindeki bıçakla yandaki Nevzat Gültekin'e ait eve girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi.

Kayakurt gelen jandarma ekiplerine bıçakla saldırdı.

Yaşanan arbedede iki jandarma personeli bıçakla yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Muğla Gökova'yı birbirine katan saldırgan vuruldu: Evleri ateşe verdi, jandarmaları bıçakladı - 2

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu sırada Rıdvan Can Kayakurt jandarmalardan birine ait silahı alıp, ekiplere ateş açtı.

Jandarmanın uyarı ateşine rağmen direnen Kayakurt, silahla vuruldu.

Yaralanan Rıdvan Can Kayakurt, ambulansla kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kayakurt'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yaralanan iki jandarmanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla Gökova'yı birbirine katan saldırgan vuruldu: Evleri ateşe verdi, jandarmaları bıçakladı - 3

SALDIRGAN UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Rıdvan Can Kayakurt'un uyuşturucu kullanmak suçundan sabıka kaydı olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER