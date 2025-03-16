imsakiye

MUĞLA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? MUĞLA İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? MUĞLA İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 16 Mart 2025 MUĞLA Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?

Muğla iftar vakti saat kaçta okunuyor? Muğla için iftar saatleri ne kadar kaldı? Muğla iftar vakitleri kaç dakika var? Diyanet 16 Mart 2025 Muğla Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Muğla oruç ne zaman açılacak? Bilgileri haberin detayında..

MUĞLA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? MUĞLA İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? MUĞLA İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 16 Mart 2025 MUĞLA Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 1

MUĞLA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Muğla iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 16 Mart 2025 Muğla Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Muğla oruç ne zaman açılacak?

Bugün 16 Mart 2025, Muğla iftar vakti saati 19:21 vaktinde okunacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

MUĞLA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? MUĞLA İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? MUĞLA İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 16 Mart 2025 MUĞLA Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 2

MUĞLA İÇİN İFTAR SAATLERİNE NE KADAR KALDI?

Muğla iftar vakitlerine ne kadar kaldı?

İLÇE İLÇE MUĞLA İFTAR VAKİTLERİNE NE KADAR KALDI?

Bodrum İftar Vakti

Dalaman İftar Vakti

Datça İftar Vakti

Fethiye İftar Vakti

Köyceğiz İftar Vakti

Marmaris İftar Vakti

Milas İftar Vakti

Muğla İftar Vakti

Ortaca İftar Vakti

Seydikemer İftar Vakti

Ula İftar Vakti

Yatağan İftar Vakti

Kavaklıdere İftar Vakti

Menteşe İftar Vakti

MUĞLA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? MUĞLA İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? MUĞLA İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 16 Mart 2025 MUĞLA Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 3

MUĞLA İFTAR VAKİTLERİNE KAÇ DAKİKA VAR?

Muğla iftar vakitleri kaç dakika var? Muğla iftar vakitleri için Ramazan Muğla imsakiye ve İmsakiye adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

MUĞLA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? MUĞLA İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? MUĞLA İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 16 Mart 2025 MUĞLA Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 4

16 Mart 2025 MUĞLA RAMAZAN İMSAKİYESİ

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
01.03.202506:1107:3113:2416:3519:0720:21
02.03.202506:1007:3013:2416:3619:0820:22
03.03.202506:0907:2813:2416:3619:0920:23
04.03.202506:0707:2713:2316:3719:1020:24
05.03.202506:0607:2513:2316:3719:1120:25
06.03.202506:0507:2413:2316:3819:1220:26
07.03.202506:0307:2313:2316:3819:1320:27
08.03.202506:0207:2113:2216:3919:1420:28
09.03.202506:0007:2013:2216:4019:1520:29
10.03.202505:5907:1813:2216:4019:1620:30
11.03.202505:5707:1713:2216:4119:1720:31
12.03.202505:5607:1513:2116:4119:1820:32
13.03.202505:5407:1413:2116:4219:1820:33
14.03.202505:5307:1213:2116:4219:1920:34
15.03.202505:5107:1113:2116:4219:2020:35
16.03.202505:5007:0913:2016:4319:2120:36
17.03.202505:4807:0813:2016:4319:2220:37
18.03.202505:4607:0613:2016:4419:2320:38
19.03.202505:4507:0513:1916:4419:2420:39
20.03.202505:4307:0313:1916:4519:2520:40
21.03.202505:4207:0213:1916:4519:2620:41
22.03.202505:4007:0013:1916:4519:2720:42
23.03.202505:3806:5913:1816:4619:2820:43
24.03.202505:3706:5713:1816:4619:2820:44
25.03.202505:3506:5613:1816:4619:2920:45
26.03.202505:3406:5413:1716:4719:3020:46
27.03.202505:3206:5313:1716:4719:3120:47
28.03.202505:3006:5113:1716:4719:3220:48
29.03.202505:2906:5013:1616:4819:3320:49
30.03.202505:2706:4813:1616:4819:3420:50
MUĞLA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? MUĞLA İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? MUĞLA İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 16 Mart 2025 MUĞLA Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 5

İFTAR VAKTİ NEDİR?

İftar vakti, İslam dininde orucun açılma zamanı olup, güneşin batmasıyla başlar. Hz. Peygamber, güneşin tamamen battığı andan itibaren orucun açılmasını tavsiye etmiş, bu vakitte yapılan duaların kabul olacağını bildirmiştir. Tarih boyunca iftar vakti, paylaşma ve yardımlaşma duygusunun en yoğun yaşandığı, aile ve dostların bir araya geldiği önemli bir zaman dilimi olmuştur.

İftar vaktini belirlemede temel ilke, güneşin ufkun altında kaybolmasıdır. Geçmişte bu vakit, güneşin batışının gözlemlenmesiyle tespit edilirken, günümüzde astronomik hesaplamalar ile dakikası dakikasına belirlenmektedir. İslam âlimleri ve astronomlar, güneşin yüksekliğini ve ufuk ile yaptığı açıyı dikkate alarak iftar vakti hesaplamaktadır.

Dünyanın farklı bölgelerinde iftar vakitleri, coğrafi konum ve mevsime bağlı olarak değişir. Ekvator çevresinde iftar saatleri yıl boyunca fazla değişmezken, kuzey ve güney yarım kürede mevsimlere göre gün uzunluğu farklılık gösterir. Kutup bölgelerinde ise yaz aylarında güneşin hiç batmaması nedeniyle, en yakın bölgenin vakitleri veya fıkıh kurulları tarafından belirlenen takdirî süreler esas alınır.

Türkiye’de iftar vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir. Diyanet, her şehrin coğrafi koordinatlarını ve rakımını göz önünde bulundurarak güneşin doğuş ve batışını hassas astronomik hesaplamalarla belirler. Bu veriler doğrultusunda, Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve imsak vakitleri ilan edilir. Böylece oruç tutanlar, belirlenen saatlerde oruçlarını gönül rahatlığıyla açabilir ve bu mübarek vaktin manevi hazzını birlikte paylaşabilir.

MUĞLA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? MUĞLA İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? MUĞLA İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 16 Mart 2025 MUĞLA Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 6

MUĞLA TERAVİH SAATLERİ

Muğla teravih namazı saat kaçta?

Muğla teravih namazı ne zaman kılınacak? Muğla teravih namazı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

Muğla teravih namazı saati, 20:36 yatsı vakti ile başlayacaktır.

MUĞLA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? MUĞLA İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? MUĞLA İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 16 Mart 2025 MUĞLA Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 7

İLÇE İLÇE MUĞLA NAMAZ SAATLERİ

Bodrum Namaz Saatleri

Dalaman Namaz Saatleri

Datça Namaz Saatleri

Fethiye Namaz Saatleri

Köyceğiz Namaz Saatleri

Marmaris Namaz Saatleri

Milas Namaz Saatleri

Muğla Namaz Saatleri

Ortaca Namaz Saatleri

Seydikemer Namaz Saatleri

Ula Namaz Saatleri

Yatağan Namaz Saatleri

Kavaklıdere Namaz Saatleri

Menteşe Namaz Saatleri

MUĞLA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? MUĞLA İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? MUĞLA İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 16 Mart 2025 MUĞLA Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak? - 8

İL İL İFTAR SAATLERİ

Adana İftar Vakti

Adıyaman İftar Vakti

Afyonkarahisar İftar Vakti

Ağrı İftar Vakti

Aksaray İftar Vakti

Amasya İftar Vakti

Ankara İftar Vakti

Antalya İftar Vakti

Ardahan İftar Vakti

Artvin İftar Vakti

Aydın İftar Vakti

Balıkesir İftar Vakti

Bartın İftar Vakti

Batman İftar Vakti

Bayburt İftar Vakti

Bilecik İftar Vakti

Bingöl İftar Vakti

Bitlis İftar Vakti

Bolu İftar Vakti

Burdur İftar Vakti

Bursa İftar Vakti

Çanakkale İftar Vakti

Çankırı İftar Vakti

Çorum İftar Vakti

Denizli İftar Vakti

Diyarbakır İftar Vakti

Düzce İftar Vakti

Edirne İftar Vakti

Elazığ İftar Vakti

Erzincan İftar Vakti

Erzurum İftar Vakti

Eskişehir İftar Vakti

Gaziantep İftar Vakti

Giresun İftar Vakti

Gümüşhane İftar Vakti

Hakkari İftar Vakti

Hatay İftar Vakti

Iğdır İftar Vakti

Isparta İftar Vakti

İstanbul İftar Vakti

İzmir İftar Vakti

Kahramanmaraş İftar Vakti

Karabük İftar Vakti

Karaman İftar Vakti

Kars İftar Vakti

Kastamonu İftar Vakti

Kayseri İftar Vakti

Kilis İftar Vakti

Kırıkkale İftar Vakti

Kırklareli İftar Vakti

Kırşehir İftar Vakti

Kocaeli İftar Vakti

Konya İftar Vakti

Kütahya İftar Vakti

Malatya İftar Vakti

Manisa İftar Vakti

Mardin İftar Vakti

Mersin İftar Vakti

Muğla İftar Vakti

Muş İftar Vakti

Nevşehir İftar Vakti

Niğde İftar Vakti

Ordu İftar Vakti

Osmaniye İftar Vakti

Rize İftar Vakti

Sakarya İftar Vakti

Samsun İftar Vakti

Şanlıurfa İftar Vakti

Siirt İftar Vakti

Sinop İftar Vakti

Şırnak İftar Vakti

Sivas İftar Vakti

Tekirdağ İftar Vakti

Tokat İftar Vakti

Trabzon İftar Vakti

Tunceli İftar Vakti

Uşak İftar Vakti

Van İftar Vakti

Yalova İftar Vakti

Yozgat İftar Vakti

Zonguldak İftar Vakti

DAHA FAZLA GÖSTER