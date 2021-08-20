Muğla Köyceğiz'de yine orman yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 12 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı. Yüksek bir noktada devam eden yangına havadan müdahale ediliyor.

NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 20.08.2021 - 16:52

Muğla Köyceğiz'de yine orman yangını - 1
Köyceğiz ilçesi Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı ormanlık alanda yeniden dumanlar yükseldi.
Muğla Köyceğiz'de yine orman yangını - 2
Bölgede derin vadilerin bulunması nedeniyle karadan müdahale yapılamıyor.
Muğla Köyceğiz'de yine orman yangını - 3
1400 metre yükseklikteki devam eden yangında söndürme çalışması 8 helikopter ve 2 uçakla sürüyor.
Muğla Köyceğiz'de yine orman yangını - 4
Muğla'da 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramıştı. Köyceğiz'e kadar ulaşan alevler 14 günde kontrol altına alınabilmişti.

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