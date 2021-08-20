Muğla Köyceğiz'de yine orman yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 12 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı. Yüksek bir noktada devam eden yangına havadan müdahale ediliyor. Köyceğiz ilçesi Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı ormanlık alanda yeniden dumanlar yükseldi. Bölgede derin vadilerin bulunması nedeniyle karadan müdahale yapılamıyor. 1400 metre yükseklikteki devam eden yangında söndürme çalışması 8 helikopter ve 2 uçakla sürüyor. Muğla'da 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramıştı. Köyceğiz'e kadar ulaşan alevler 14 günde kontrol altına alınabilmişti.