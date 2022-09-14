Muğla Ula'da orman yangını

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Ataköy mevkisindeki ormanlık alanda gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere gece boyunca karadan müdahale edilirken sabahın ilk ışıkları ile beraber hava araçları da müdahaleye başladı. Muğla Valiliği yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 14.09.2022 - 08:43 | Son Güncelleme : 14.09.2022 - 09:00

Muğla Ula'da orman yangını - 1

'nın Ula ilçesi Gökova Mahallesi, Kozlukuyu mevkiindeki sık ormanlık alanda gece saatlerinde yangın başladı.

Muğla Ula'da orman yangını - 2

Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarla birlikte etkisini arttırarak sürdüren ve geceyi aydınlatan alevleri söndürmek için ekiplerin karadan müdahalesi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Muğla Ula'da orman yangını - 3

Havanın aydınlanması ile birlikte hava araçları da bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesinde 8 helikopter, 5 uçakla hava müdahalesi başlarken, karadan da 37 arazöz, 19 su ikmal aracı, 6 dozer, 400 yangın söndürme işçisi müdahale etti.

Muğla Ula'da orman yangını - 4

VALİLİK: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla Valiliği, "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve Havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Muğla Ula'da orman yangını - 5
Muğla Ula'da orman yangını - 6
Muğla Ula'da orman yangını - 7
Muğla Ula'da orman yangını - 8
Muğla Ula'da orman yangını - 9
Muğla Ula'da orman yangını - 10
Muğla Ula'da orman yangını - 11
Muğla Ula'da orman yangını - 12
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Muğla Ula'da orman yangını - 14
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