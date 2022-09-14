Muğla Ula'da orman yangını

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 14.09.2022 - 08:43 | Son Güncelleme : 14.09.2022 - 09:00
Muğla'nın Ula ilçesi Gökova Mahallesi, Kozlukuyu mevkiindeki sık ormanlık alanda gece saatlerinde yangın başladı.
Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarla birlikte etkisini arttırarak sürdüren ve geceyi aydınlatan alevleri söndürmek için ekiplerin karadan müdahalesi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.
Havanın aydınlanması ile birlikte hava araçları da bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesinde 8 helikopter, 5 uçakla hava müdahalesi başlarken, karadan da 37 arazöz, 19 su ikmal aracı, 6 dozer, 400 yangın söndürme işçisi müdahale etti.
Muğla Valiliği, "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve Havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.