Muğla Valiliği'nden uyarı! Üst düzey önlem alındı, devriye görevine başladılar
Muğla'da orman yangınlarının önüne geçilmesi için tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Jandarma komando, polis özel harekat ile orman muhafaza ekipleri yangın riskinin bulunduğu ormanlarda devriye görevine başladı.
Zengin kültürel mirası, kıyıları ve yeşilin farklı tonlarını barındıran doğasıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Muğla'da, olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla sıkı tedbirler uygulamaya geçirildi.