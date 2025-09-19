Muğla ve Antalya'da alevlerle mücadele: Büyük ölçüde kontrol altında
Antalya'nın Alanya ilçesinde Aliefendi mahallesindeki yangın tamamen kontrol altına alınırken, Yaylakonak'taki yangının ise enerjisi düşürüldü. Muğla Köyceğiz’deki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı.
İki kentte orman yangınlarıyla mücadele vardı. Muğla Köyceğiz ve Antalya Alanya'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Alanya Yaylakonak'tan yeni bir yangın haberi daha gelmişti. O yangının enerjisi de yoğun müdahale sonucu düşürüldü.