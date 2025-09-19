Muğla ve Antalya'da alevlerle mücadele: Büyük ölçüde kontrol altında

Antalya'nın Alanya ilçesinde Aliefendi mahallesindeki yangın tamamen kontrol altına alınırken, Yaylakonak'taki yangının ise enerjisi düşürüldü. Muğla Köyceğiz’deki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Muğla ve Antalya'da alevlerle mücadele: Büyük ölçüde kontrol altında - 1

İki kentte orman yangınlarıyla mücadele vardı. Muğla Köyceğiz ve Antalya Alanya'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Alanya Yaylakonak'tan yeni bir yangın haberi daha gelmişti. O yangının enerjisi de yoğun müdahale sonucu düşürüldü. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Muğla ve Antalya'da alevlerle mücadele: Büyük ölçüde kontrol altında - 2

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara ilişkin son durumu paylaştı: 

Yumaklı şunları söyledi: 

"Ülkemizin bazı yerlerinde devam eden orman yangınlarından; Antalya / Alanya - Aliefendi yangını hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi ile Tamemen kontrol altına alındı. 

Muğla / Köyceğiz’deki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandı.  Soğutma çalışmalarımız sürüyor

Antalya / Alanya - Yaylakonak’taki yangının ise enerjisi düşürüldü. Tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz devam ediyor."

Muğla ve Antalya'da alevlerle mücadele: Büyük ölçüde kontrol altında - 3

ALANYA'DA İKİ MAHALLEDE ALEVLER KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

Yaylakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda dün saat 21.00'de henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı.

Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi sakinleri tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir vatandaş olay yerindeki ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yangının yayılma noktasında bir mahallenin bulunduğunu belirtti.

Koçak, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü dile getirdi.

İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan ise vatandaşların Şıhlar Mahallesi'ne girmemesi için önlem alındığını belirterek, "20 kişilik bir ekiple yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yanan ev yok. Ancak birçok bahçe yangında zarar gördü." ifadelerini kullandı.

Muğla ve Antalya'da alevlerle mücadele: Büyük ölçüde kontrol altında - 4

İKİ MAHALLEDE ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada ise Alanya'da 18 Eylül saat 23.00 sıralarında Aliefendi, Kargıcak ve İspatlı mahallelerinde başlayan yangınların 16.30 itibarıyla kontrol altına alındığı bildirildi.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 400 hektar zirai ve ormanlık alan ile inşaat halinde iki villa ve bir bahçeli evin zarar gördüğü belirtilen açıklamada, yangında tahliye edilen vatandaşların evlerine döndüğü ifade edildi.

Açıklamada, Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerindeki ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Muğla ve Antalya'da alevlerle mücadele: Büyük ölçüde kontrol altında - 5

KÖYCEĞİZ'DEKİ YANGINDA SON DURUM

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde alevlerle yoğun mücadele vardı. 

Bozburun mevkisinde cuma günü çıkan yangına hem karadan,, hem de 10 uçak ve 14 helikopter ile havadan müdahale edildi.

Muğla ve Antalya'da alevlerle mücadele: Büyük ölçüde kontrol altında - 6

218 EV BOŞALTILDI

Alevlerin yaklaştığı Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerinde tedbir amaçlı 218 ev boşaltıldı, 582 mahalle sakini de güvenli bölgeye tahliye edildi.

İlk belirlemelere göre yangında 2 depo ve 2 ahır zarar gördü, 10 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Yangın, iki gün süren yoğun mücadele sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Muğla ve Antalya'da alevlerle mücadele: Büyük ölçüde kontrol altında - 7

AKSU'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Aksu ilçesinde dün akşam saat 21.00'de yangın çıktı.

Kumköy Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükselen alev, kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı.

Seraların ve otellerin bulunduğu Kral Yolu mevkisine yaklaştı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Boşaltılan iki oteldeki misafirler, başka otellere yönlendirildi.

Aksu'daki yangının golf otellerinin olduğu bölgeye yakın bir yerde başladığını söyleyen Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Dere kenarındaki kuru sazlıklar alev aldığı için çok duman yaptı. Ekiplerimiz yangının etrafını çevirdi, kontrol altına alındı." dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER