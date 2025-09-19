Muğla ve Antalya'da alevlerle mücadele: Büyük ölçüde kontrol altında

ALANYA'DA İKİ MAHALLEDE ALEVLER KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

Yaylakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda dün saat 21.00'de henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı.

Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi sakinleri tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir vatandaş olay yerindeki ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yangının yayılma noktasında bir mahallenin bulunduğunu belirtti.

Koçak, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü dile getirdi.

İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan ise vatandaşların Şıhlar Mahallesi'ne girmemesi için önlem alındığını belirterek, "20 kişilik bir ekiple yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yanan ev yok. Ancak birçok bahçe yangında zarar gördü." ifadelerini kullandı.