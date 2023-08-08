Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale edildi)

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava yurt genelinde etkili olurken, art arda yangın haberleri de gelmeye devam ediyor. Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda, Aydın’ın Didim ilçesinde ise makilik alanda yangın çıktı. Milas ve Didim'de çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontol altına alındı.

Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale edildi) - 1

Muğla’nın Milas ilçesindeki Ören Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

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Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale edildi) - 2

Yangına, 6 helikopter, 4 uçakla havadan, 22 arazöz, 8 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi.

Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale edildi) - 3

YANGIN 5 HEKTAR ALANDA ETKİLİ OLDU

Sarp arazideki yangına havanın kararmasının ardından gece görüşlü helikopterle müdahale edildi. 

Yangın, ekiplerin yaklaşık 9 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yangınla ilgili, "Muğla Milas'ta meydana gelen orman yangını kahramanlarımızın çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde paylaşım yapıldı.

5 hektar alanda etkili olan yangınla ilgili soğutma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale edildi) - 4

DİDİM'DE MAKİLİK YANGINI

Muğla’daki yangının yanı sıra bir yangın haberi de Aydın’Iın Didim ilçesinden geldi.

Mavişehir mevkisindeki makilik alanda saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale edildi) - 5

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü yangına, 10 arazöz, 5 helikopter, 4 uçak, 5 su tankeri, 2 dozer ve 200'e yakın personelin müdahale ettiği öğrenildi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale edildi) - 6

ULA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Öte yandan, Muğla’nın Ula ilçesinde de, Ula göleti yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının enerji nakil hatlarından kaynaklandığı düşünülürken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale edildi) - 7
Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale edildi) - 8
Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale edildi) - 9
Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale edildi) - 10
Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale edildi) - 11
Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale edildi) - 12
Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale edildi) - 13
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