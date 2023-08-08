Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale edildi)
Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava yurt genelinde etkili olurken, art arda yangın haberleri de gelmeye devam ediyor. Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda, Aydın’ın Didim ilçesinde ise makilik alanda yangın çıktı. Milas ve Didim'de çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontol altına alındı.
Muğla’nın Milas ilçesindeki Ören Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.