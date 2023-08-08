Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale edildi)

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.



Yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü yangına, 10 arazöz, 5 helikopter, 4 uçak, 5 su tankeri, 2 dozer ve 200'e yakın personelin müdahale ettiği öğrenildi.



Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.