Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)
Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava yurt genelinde etkili olurken, art arda yangın haberleri de gelmeye devam ediyor. Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda, Aydın’ın Didim ilçesinde ise makilik alanda yangın çıktı. Her iki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla’nın Milas ilçesindeki Ören Mahallesi’nde orman yangını çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.