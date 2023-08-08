Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)

ULA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Öte yandan, Muğla’nın Ula ilçesinde de, Ula göleti yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının enerji nakil hatlarından kaynaklandığı düşünülürken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.