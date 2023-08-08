Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava yurt genelinde etkili olurken, art arda yangın haberleri de gelmeye devam ediyor. Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda, Aydın’ın Didim ilçesinde ise makilik alanda yangın çıktı. Her iki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 1

Muğla’nın Milas ilçesindeki Ören Mahallesi’nde orman yangını çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 2

Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 3

AYDIN’DA MAKİLİK YANGINI

Muğla’daki yangının yanı sıra bir yangın haberi de Aydın’dan geldi.

Kentin turistik ilçesi Didim'de makilik alanda yangın çıktı.

Mavişehir Mahallesi yakınlarında saat 16.00 sıralarında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 4

ULA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Öte yandan, Muğla’nın Ula ilçesinde de, Ula göleti yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının enerji nakil hatlarından kaynaklandığı düşünülürken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 5
Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 6
Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 7
Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 8
Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 9
Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 10
Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 11
Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 12
Muğla ve Aydın’da yangın (Havadan ve karadan müdahale ediliyor) - 13
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