Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı (Sabotaj şüphesi)

Manisa ve Muğla’dan akşam saatlerinde art arda yangın haberleri geldi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını ile Bodrum'daki makilik yangını ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Soma ilçesinde çıkan orman yangını da yaklaşık 5 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. Öte yandan Menteşe'deki orman yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturmada sabotaj ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı (Sabotaj şüphesi) - 1

Manisa ve Muğla’dan akşam saatlerinde art arda yangın haberleri geldi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı (Sabotaj şüphesi) - 2

MENTEŞE

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı (Sabotaj şüphesi) - 3

YANGINDA SABOTAJ ŞÜPHESİ

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra hava araçları da sevk edildi.

Yangına, havadan 6 helikopter, 4 uçak, karadan 7 arazöz, 3 su tankeri ile 1 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Müdahale sonucu yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alınan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin sabotaj ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı (Sabotaj şüphesi) - 4

BODRUM'DA MAKİLİK YANGINI

Muğla’daki bir diğer yangın haberi de Bodrum’dan geldi.

Ortakent-Yahşi Mahallesi Ali Kelle Ormanı mevkisindeki makilik ve otluk alandan dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı (Sabotaj şüphesi) - 5

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılma eğilimi gösteren yangına müdahale çalışmalarına, havadan 2 uçak ve 3 helikopter destek verdi.

Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı (Sabotaj şüphesi) - 6

Yangın sırasında bölgedeki trafolarda küçük çaplı patlamalar yaşandı. Çevre sakinleri, bahçe hortumları ve yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti.

Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı (Sabotaj şüphesi) - 7

Yangın bölgesinde bazı kaplumbağalar, ekipler ve vatandaşlarca kurtarıldı. Kaplumbağalar, üzerlerine su dökülerek serinletilmeye çalışıldı.

Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı (Sabotaj şüphesi) - 8

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı (Sabotaj şüphesi) - 9

MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Bir yangın haberi de Manisa’nın Soma ilçesinden geldi.

İlçeye bağlı kırsal Ularca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı (Sabotaj şüphesi) - 10

Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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