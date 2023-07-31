Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı (Sabotaj şüphesi)
Manisa ve Muğla’dan akşam saatlerinde art arda yangın haberleri geldi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını ile Bodrum'daki makilik yangını ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Soma ilçesinde çıkan orman yangını da yaklaşık 5 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. Öte yandan Menteşe'deki orman yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturmada sabotaj ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Manisa ve Muğla’dan akşam saatlerinde art arda yangın haberleri geldi.