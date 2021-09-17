Muğla'da 3 günde yıldırım düşmesi sonucu 37 yangın çıktı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, kente düşen yıldırımlar sonucu 3 günde 37 yangının çıktığını açıkladı. Bu yangınlardan 32'sinin orman, 5'inin de tarım arazilerinde çıktığı belirtildi.

DHA 17.09.2021 - 15:41

Muğla'da 3 günde yıldırım düşmesi sonucu 37 yangın çıktı - 1
Muğla ve ilçelerinde 14-16 Eylül tarihleri arasında zaman zaman etkili olan sağanak sırasında  yıldırım düşmesi de yaşandı.
Muğla'da 3 günde yıldırım düşmesi sonucu 37 yangın çıktı - 2

3 GÜNDE 37 YANGIN

Milas, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yıldırım düşmeleri sonucu 3 günde toplam 37 yangın çıktı.
Muğla'da 3 günde yıldırım düşmesi sonucu 37 yangın çıktı - 3

Yangınların 32'si orman, 5'inin de tarım arazilerinde çıktığı belirtildi.

Genelde zirve noktalarda ve karadan ulaşımın zor olduğu ya da hiç ulaşımın bulunmadığı noktalarda çıkan yangınlara havadan helikopterlerle müdahale edildi. 

Muğla'da 3 günde yıldırım düşmesi sonucu 37 yangın çıktı - 4
Karadan arazöz ekipleri de hortum sererek müdahalede bulunup alevlerin büyümesini engelledi.
Muğla'da 3 günde yıldırım düşmesi sonucu 37 yangın çıktı - 5

CENNET ADASI'NDA 4 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Son olarak dün gece saatlerinde Marmaris Cennet Adası'nda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Milli Park alanındaki yangına karadan müdahalede zorlanan ekipler, gece boyunca yer yer 3 metreyi aşan diri örtüyü temizleyip alevlerin olduğu noktalara hortum serdi. 

Muğla'da 3 günde yıldırım düşmesi sonucu 37 yangın çıktı - 6

1500 metre hortum serilerek alevlere karadan müdahale edildi. Gün aydınlandıktan sonra ise 2 helikopter, soğutma çalışmalarına havadan destek verdi.

Cennet Adası'ndaki yangında 4 dekar alan zarar gördü.

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