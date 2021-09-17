Muğla'da 3 günde yıldırım düşmesi sonucu 37 yangın çıktı

DHA 17.09.2021 - 15:41
Yangınların 32'si orman, 5'inin de tarım arazilerinde çıktığı belirtildi.
Genelde zirve noktalarda ve karadan ulaşımın zor olduğu ya da hiç ulaşımın bulunmadığı noktalarda çıkan yangınlara havadan helikopterlerle müdahale edildi.
Son olarak dün gece saatlerinde Marmaris Cennet Adası'nda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Milli Park alanındaki yangına karadan müdahalede zorlanan ekipler, gece boyunca yer yer 3 metreyi aşan diri örtüyü temizleyip alevlerin olduğu noktalara hortum serdi.
1500 metre hortum serilerek alevlere karadan müdahale edildi. Gün aydınlandıktan sonra ise 2 helikopter, soğutma çalışmalarına havadan destek verdi.
Cennet Adası'ndaki yangında 4 dekar alan zarar gördü.