Muğla'da üç bölgede orman yangını: İki hanede 11 kişi tahliye edildi
Muğla'da dün gece Dalaman ve Ortaca'da başlayıp devam eden yangınlarla mücadele devam ederken sabaha karşı bir yangın da Menteşe'de başladı. An itibarıyla aktif devam eden yangın sayısı 3'e yükseldi. Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Dalaman'daki yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını söylerken, "Yangın, çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik." dedi.
Dalaman Taşbaşı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.