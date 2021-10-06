Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 09:06 | Son Güncelleme : 06.10.2021 - 10:31
Muğla'nın Dalaman ilçesinde Atakent Mahallesi Dereköy mevkisinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, itfaiye ekipleri ile yangın söndürme işçilerince müdahale edildi.
Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak ile 16 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.
Bakan Pakdemirli, orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak ile 16 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.