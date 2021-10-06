Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangını gündüz de devam etti. Bakan Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 09:06 | Son Güncelleme : 06.10.2021 - 10:31

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 1

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Atakent Mahallesi Dereköy mevkisinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 2

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, itfaiye ekipleri ile yangın söndürme işçilerince müdahale edildi.

Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak ile 16 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

Bakan Pakdemirli, orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı. 

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 3

Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak ile 16 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 4
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 5
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 6
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 7
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 8
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 9
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 10
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 11
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 12
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 13
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 14

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