Muğla'da ekipler alarma geçti: O böcek ilk defa görüldü, takibe alındı

Turunçgil uzun antenli böceği ile mücadele ve önlem için plan oluşturmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 22 Mayıs 2024 tarihinde düzenlediği bilgilendirme toplantısına; ilçe tarım müdürlükleri, ziraat odaları, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, orman bölge müdürlükleri ve Bornova Zirai Mücadele Enstitüsü ile birlikte katılım sağlanarak bilgi alışverişinde bulunuldu.

Oluşturulan plana uygun biçimde Muğla Büyükşehir Belediyesi müdahale edebildiği alanlarda konumlanan 15 enfekte çınar ağacını ilaçladı ve takibe aldı.