Muğla'da ekipler alarma geçti: O böcek ilk defa görüldü, takibe alındı
Türkiye’de ilk kez 2014 yılında görülen sonrasında da 2020 yılına kadar sırasıyla Antalya, Bartın, Trabzon ve Zonguldak’ta tespit edilen tahripkar zararlı ve karantinada olan Turunçgil Uzun Antenli Böceği yine ortaya çıktı. Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki çınar ağaçlarında görülen böceğin yurda yurt dışından gelen kereste ve süs bitkileri ile taşındığı tahmin ediliyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Müdürlüğü, Muğla’da ilk defa tespit edilen Turunçgil Uzun Antenli Böceği (Anoplophora chinensis) için alarma geçti.