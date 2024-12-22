Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 kişi öldü
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan ambulans helikopter, yakındaki boş alana düştü. Helikopter kazasında iki pilot, bir doktor ve bir sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Helikopterin kalkış sırasında hastaneye çarparak düştüğünü söyleyen Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Yoğun sis var. Sebebi araştırılıyor." dedi. Bakan Memişoğlu, bölgede yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Helikopterin kalkıştan 45-50 saniye sonra kuyruk kısmından hastane binasına çarparak boş araziye düştüğünü anlatan Memişoğlu, "Olayla ilgili savcılık, bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığınca adli ve idari inceleme başlatıldı" dedi.
Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, il merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarptı. Helikopter daha sonra boş alana düştü.
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