Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 kişi öldü

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan ambulans helikopter, yakındaki boş alana düştü. Helikopter kazasında iki pilot, bir doktor ve bir sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Helikopterin kalkış sırasında hastaneye çarparak düştüğünü söyleyen Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Yoğun sis var. Sebebi araştırılıyor." dedi. Bakan Memişoğlu, bölgede yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Helikopterin kalkıştan 45-50 saniye sonra kuyruk kısmından hastane binasına çarparak boş araziye düştüğünü anlatan Memişoğlu, "Olayla ilgili savcılık, bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığınca adli ve idari inceleme başlatıldı" dedi.

Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 kişi öldü - 1

Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, il merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarptı. Helikopter daha sonra boş alana düştü. 

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER / VİDEO HABER

HELİKOPTERİN KALKIŞ ANI / VİDEO HABER

TÜRKİYE HABERLERİ

Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 kişi öldü - 2

Bugün sabah saatlerinde Antalya'ya hasta almaya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis nedeniyle hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı.

Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 kişi öldü - 3

Düşen helkopterde iki pilot, bir doktor ve bir sağlık çalışanı bulunuyordu.

Olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 kişi öldü - 4

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, saat 10.06 sıralarında Menşete ilçesinde Kötekli Mahallesi'ndeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden kalkan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin kalkış esnasında hastanenin 4. katına çarptığını söyledi.

Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 kişi öldü - 5

Çarpma sonucu helikopterin düştüğünü dile getiren Akbıyık, "Helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve bir personelimiz vefat ediyor. Yoğun sis var. Sebebi araştırılıyor." dedi.

Hastanenin iç kısmında herhangi bir sıkıntı olmadığını sadece hasar meydana geldiğini aktaran Akbıyık, kazanın nedeniyle ilgili araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 kişi öldü - 6

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, hastanedeki hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Togan, çarpmadan dolayı hastane içinde herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirtti.

HASTANE İÇİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER / FOTO HABER

Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 kişi öldü - 7

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı hizmet veren bir ambulans helikopterin, havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak boş bir alana düştüğü belirtildi.

Kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 kişi öldü - 8

BAKAN MEMİŞOĞLU MUĞLA'YA GELDİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 4 personelin hayatını kaybettiği ambulans helikopter kazasının ardından Muğla'ya geldi.

Bakan Memişoğlu ilk olarak Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte kazada ölen 4 kişinin otopsi işlemlerinin yapıldığı Adli Tıp Kurumu Muğla Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileklerini ileten Bakan Memişoğlu, cep telefonu numarasını verip, gece-gündüz kendisine ulaşabileceklerini belirtti.

Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 kişi öldü - 9

BAKAN MEMİŞOĞLU: KUYRUK KISMI HASTANEYE ÇARPTI

Bakan Memişoğlu, bölgede yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. 

Memişoğlu, burada yaptığı açıklamada, bakanlığa bağlı hizmet veren ambulans helikopterin sabah saat 10.07'de pilotların yönetiminde Antalya'ya gitmek için açık alandan havalandığını söyledi.

Helikopterin kalkıştan 45-50 saniye sonra kuyruk kısmından hastane binasına çarparak boş araziye düştüğünü anlatan Memişoğlu, kırıma uğrayan helikopterde görevli pilotlar Bayram Çiçek, Tamer Gönül, Dr. Cengiz Çoşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyen Memişoğlu, "Milletimizin başı sağ olsun. Olayla ilgili savcılık, bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığınca adli ve idari inceleme başlatıldı. İncelemelerin sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır. Allah bizlere bir daha böyle acılar göstermesin. Allah bize böyle kazalar yaşatmasın. Şu anda adli süreç başsavcılığımızın gözetiminde devam ediyor. Büyük ihtimalle birkaç saat sonra cenazeleri yakınlarına teslim edeceğiz." diye konuştu.

Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 kişi öldü - 10

Olay yeri incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden kişilerin Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Soykan olduğu tespit edildi.

Kazada hayatını kaybeden 2 pilot, bir doktor ve bir personelin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 kişi öldü - 11

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YÜREKLERİMİZİ DAĞLADI

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da ambulans helikopterin hastaneye çarparak düşmesi sonucu hayatını kaybeden iki pilot, bir hekim ve bir sağlık personeli için başsağlığı diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla'da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 kişi öldü - 12

KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ambulans helikopterin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşmesi sonucu yaşamını yitiren 4 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Muğla'da meydana gelen ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden pilotlarımıza, hekim ve sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 kişi öldü - 13

CEVDET YILMAZ: İNCELEMELER TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muğla’da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak kaza kırıma uğrayan ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilotlarımıza, doktorumuza ve sağlık personelimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız olayla ilgili incelemelerini titizlikle sürdürmektedir” dedi.

Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 kişi öldü - 14

BAKAN YERLİKAYA: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Sağlık Bakanlığı'na bağlı hizmet veren ambulans helikopterin Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpması sonucu iki pilot, bir hekim ve bir sağlık çalışanımız maalesef hayatını kaybetti. Bu acı kazadan büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 kişi öldü - 15

AK PARTİ'Lİ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Çelik, "Sağlık Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak düştü. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden pilotlarımıza, hekimimize ve sağlık çalışanımıza rahmet diliyoruz. Değerli ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun" dedi.

Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 kişi öldü - 16

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayınladığı taziye mesajında, "Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşen ambulans helikopterde yaşamını yitiren 4 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter düştü: 4 kişi öldü - 17
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