Muğla'da hayat felç oldu: Marmaris ve Bodrum'u fırtına vurdu

Muğla'nın Bodrum özellikle gece etkili olan fırtına nedeniyle birçok mahallede ağaçlar devrildi. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, sağanağın ardından yollarda ise yoğun su birikintileri oluştu. Öte yandan Marmaris'te de sağanak ve fırtına etkili olurken, dereler taştı, ağaçlar devrildi; deniz kıyısında ise dev dalgalar oluştu.

Muğla'da hayat felç oldu: Marmaris ve Bodrum'u fırtına vurdu - 1

Muğla'da fırtına ve kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti.

Muğla'da hayat felç oldu: Marmaris ve Bodrum'u fırtına vurdu - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısından sonra dün öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına etkili oldu.

Muğla'da hayat felç oldu: Marmaris ve Bodrum'u fırtına vurdu - 3

Fırtınayla sabaha karşı sağanak da başladı. Fırtına nedeniyle kentin bazı bölgelerinde elektrik altyapısında arızalar oluşurken, birçok mahallede elektrik kesintileri yaşandı.

Muğla'da hayat felç oldu: Marmaris ve Bodrum'u fırtına vurdu - 4

Çırkan, Bahçelievler, Yokuşbaşı, Akyarlar, Kızılağaç mahallelerinde devrilen ağaçlar, Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilerek kaldırıldı.

Öte yandan sağanak nedeniyle yollarda yoğun su birikintileri oluştu. 

Muğla'da hayat felç oldu: Marmaris ve Bodrum'u fırtına vurdu - 5

Bodrum'da sabah saatlerinden sonra fırtına etkisini yitirirken, yarına kadar şiddetli yağmurun aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Muğla'da hayat felç oldu: Marmaris ve Bodrum'u fırtına vurdu - 6

MARMARİS

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak ve fırtına etkili olurken, dereler taştı, ağaçlar devrildi; deniz kıyısında ise dev dalgalar oluştu.

Muğla'da hayat felç oldu: Marmaris ve Bodrum'u fırtına vurdu - 7

Marmaris'te gece başlayan yağmur, gün içinde sağanağa dönüştü.

Zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle İçmeler Mahallesi'nde yanan ormanların çıplak dağ eteklerinden çamurlu sular indi, dereler taştı. 

Muğla'da hayat felç oldu: Marmaris ve Bodrum'u fırtına vurdu - 8

Fırtınada ise ağaçlar devrildi, deniz kıyısında dev dalgalar oluştu, iş yerlerinin tabelaları ile tenteleri uçtu.

Muğla'da hayat felç oldu: Marmaris ve Bodrum'u fırtına vurdu - 9

Fırtına özellikle Turunç, Selimiye, Bayır, Beldibi, İçmeler, Adaköy, Çamdibi, Tepe ve Sarıana mahallelerinde etkili oldu. Devrilen ağaç, otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu.

Muğla'da hayat felç oldu: Marmaris ve Bodrum'u fırtına vurdu - 10
Muğla'da hayat felç oldu: Marmaris ve Bodrum'u fırtına vurdu - 11
Muğla'da hayat felç oldu: Marmaris ve Bodrum'u fırtına vurdu - 12
Muğla'da hayat felç oldu: Marmaris ve Bodrum'u fırtına vurdu - 13
Muğla'da hayat felç oldu: Marmaris ve Bodrum'u fırtına vurdu - 14
Muğla'da hayat felç oldu: Marmaris ve Bodrum'u fırtına vurdu - 15

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER