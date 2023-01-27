Muğla'da hayat felç oldu: Marmaris ve Bodrum'u fırtına vurdu

Muğla'da fırtına ve kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısından sonra dün öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına etkili oldu.
Fırtınayla sabaha karşı sağanak da başladı. Fırtına nedeniyle kentin bazı bölgelerinde elektrik altyapısında arızalar oluşurken, birçok mahallede elektrik kesintileri yaşandı.
Çırkan, Bahçelievler, Yokuşbaşı, Akyarlar, Kızılağaç mahallelerinde devrilen ağaçlar, Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilerek kaldırıldı.
Öte yandan sağanak nedeniyle yollarda yoğun su birikintileri oluştu.
Bodrum'da sabah saatlerinden sonra fırtına etkisini yitirirken, yarına kadar şiddetli yağmurun aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak ve fırtına etkili olurken, dereler taştı, ağaçlar devrildi; deniz kıyısında ise dev dalgalar oluştu.
Marmaris'te gece başlayan yağmur, gün içinde sağanağa dönüştü.
Zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle İçmeler Mahallesi'nde yanan ormanların çıplak dağ eteklerinden çamurlu sular indi, dereler taştı.
Fırtınada ise ağaçlar devrildi, deniz kıyısında dev dalgalar oluştu, iş yerlerinin tabelaları ile tenteleri uçtu.
Fırtına özellikle Turunç, Selimiye, Bayır, Beldibi, İçmeler, Adaköy, Çamdibi, Tepe ve Sarıana mahallelerinde etkili oldu. Devrilen ağaç, otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu.