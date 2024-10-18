Muğla'da iki bölgede orman yangını
Muğla'da Dalaman ile Menteşe'de başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Milas ve Ortaca ilçelerinde çıkan yangınlar ise kontrol altına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Menteşe'deki yangında 75 hanenin, Dalaman'daki yangında ise 85 yapının tahliye edildiğini açıkladı.
Muğla'da orman yangınlarıyla mücadele var.
Dalaman ilçesi Taşyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, gece boyunca şiddetli rüzgarın da etkisiyle sürdü.