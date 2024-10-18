Muğla'da iki bölgede orman yangını

Muğla'da Dalaman ile Menteşe'de başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Milas ve Ortaca ilçelerinde çıkan yangınlar ise kontrol altına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Menteşe'deki yangında 75 hanenin, Dalaman'daki yangında ise 85 yapının tahliye edildiğini açıkladı.

Muğla'da iki bölgede orman yangını - 1

Muğla'da orman yangınlarıyla mücadele var.

Dalaman ilçesi Taşyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, gece boyunca şiddetli rüzgarın da etkisiyle sürdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Muğla'da iki bölgede orman yangını - 2

Ekipler gece boyunca ulaşabildikleri alanlara hortumla su tutarak alevlere müdahale etti. Sabah erken saatlerde ise yanan ya da duman çıkan alanlara havadan müdahale başlatıldı.

Muğla'da iki bölgede orman yangını - 3

Bölgede 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 264 orman personeli görev yapıyor. Söndürme çalışmalarını yürüten orman ekiplerine jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra orman yangınları gönüllüleri ile vatandaşlar da destek veriyor.

Muğla'da iki bölgede orman yangını - 4

ORTACA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Dün Ortaca ilçesinde de alevlerle mücadele vardı. Saat 19.30'da Okçular mahallesindeki ormanlık alanda başlayan yangın, kısa süre içinde büyüdü.

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Yangın, 2 saat süren uğraşlarla kontrol altına alındı.

Muğla'da iki bölgede orman yangını - 5

BİR YANGIN DA MİLAS'TA ÇIKTI

Milas ilçesinde de saat 05.40 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü.

Muğla'da iki bölgede orman yangını - 6

"MENTEŞE'DE 75 HANE, DALAMAN'DA 85 YAPI TAHLİYE EDİLDİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Menteşe'deki orman yangınında 17'si yazlık 29 yapı zarar gördü. 75 hane de tahliye edildi. Dalaman ilçesindeki yangın nedeniyle 85 yapı tahliye edilmek durumunda kaldı." dedi.

Muğla'da iki bölgede orman yangını - 7

OGM: İKİ İLÇEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her ne kadar hava sıcaklıkları düşük olsa da şiddetli rüzgar Yeşil Vatan için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Dünden bu yana meydana gelen toplam 35 yangına müdahale ettik. Muğla Dalaman ve Menteşe'de ise devam eden yangınları en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."

Muğla'da iki bölgede orman yangını - 9

MSB: 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da Dalaman'daki orman yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 5 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

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Muğla'da iki bölgede orman yangını - 11
Muğla'da iki bölgede orman yangını - 12
Muğla'da iki bölgede orman yangını - 13
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Muğla'da iki bölgede orman yangını - 15
Muğla'da iki bölgede orman yangını - 16
Muğla'da iki bölgede orman yangını - 17
Muğla'da iki bölgede orman yangını - 18
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Muğla'da iki bölgede orman yangını - 23
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Muğla'da iki bölgede orman yangını - 25
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Muğla'da iki bölgede orman yangını - 27
Muğla'da iki bölgede orman yangını - 28
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