Muğla'da iki bölgede orman yangını

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her ne kadar hava sıcaklıkları düşük olsa da şiddetli rüzgar Yeşil Vatan için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Dünden bu yana meydana gelen toplam 35 yangına müdahale ettik. Muğla Dalaman ve Menteşe'de ise devam eden yangınları en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."