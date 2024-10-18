Muğla'da iki bölgede orman yangını: İki hanede 11 kişi tahliye edildi

Muğla'da Dalaman ile Menteşe'de başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Milas ve Ortaca ilçelerinde çıkan yangınlar ise kontrol altına alındı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.

Muğla'da iki bölgede orman yangını: İki hanede 11 kişi tahliye edildi - 1

Muğla'da orman yangınlarıyla mücadele var.

Dalaman ilçesi Taşyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, gece boyunca şiddetli rüzgarın da etkisiyle sürdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Muğla'da iki bölgede orman yangını: İki hanede 11 kişi tahliye edildi - 2

Ekipler gece boyunca ulaşabildikleri alanlara hortumla su tutarak alevlere müdahale etti. Sabah erken saatlerde ise yanan ya da duman çıkan alanlara havadan müdahale başlatıldı.

Muğla'da iki bölgede orman yangını: İki hanede 11 kişi tahliye edildi - 3

Bölgede 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 264 orman personeli görev yapıyor. Söndürme çalışmalarını yürüten orman ekiplerine jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra orman yangınları gönüllüleri ile vatandaşlar da destek veriyor.

Muğla'da iki bölgede orman yangını: İki hanede 11 kişi tahliye edildi - 4

VALİ AKBIYIK: İKİ HANEDE 11 VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte devam eden orman yangınını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.

Yangınların Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da çıktığını ifade eden Akbıyık, "En büyük yangın burası. Tüm ekiplerimiz burada. Orman Bölge Müdürlüğümüzün kara araçları, itfaiye, arazöz, iş makineleri Büyükşehir Belediyemizin, tüm civar belediyelerimiz, AFAD kriz merkezimiz toplandı, başında bir vali yardımcımız var." dedi.

Muğla'da iki bölgede orman yangını: İki hanede 11 kişi tahliye edildi - 5

Akbıyık, emniyet ve jandarmanın arazöz ve itfaiyelerinin de bölgede olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangın, çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik. Eski bir, iki yanan yapı var. Allah'a şükür, can güvenliğiyle ilgili şimdilik bir sıkıntı yok. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Taşbaşı Mahallesi'nde diğer haneleri de tahliye edebiliriz. Yangının durumuna göre hareket edeceğiz."

Muğla'da iki bölgede orman yangını: İki hanede 11 kişi tahliye edildi - 6

ORTACA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Dün Ortaca ilçesinde de alevlerle mücadele vardı. Saat 19.30'da Okçular mahallesindeki ormanlık alanda başlayan yangın, kısa süre içinde büyüdü.

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Yangın, 2 saat süren uğraşlarla kontrol altına alındı.

Muğla'da iki bölgede orman yangını: İki hanede 11 kişi tahliye edildi - 7

BİR YANGIN DA MİLAS'TA ÇIKTI

Milas ilçesinde de saat 05.40 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü.

Muğla'da iki bölgede orman yangını: İki hanede 11 kişi tahliye edildi - 8

OGM: İKİ İLÇEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Muğla'da iki bölgede orman yangını: İki hanede 11 kişi tahliye edildi - 9
Muğla'da iki bölgede orman yangını: İki hanede 11 kişi tahliye edildi - 10
Muğla'da iki bölgede orman yangını: İki hanede 11 kişi tahliye edildi - 11
Muğla'da iki bölgede orman yangını: İki hanede 11 kişi tahliye edildi - 12
Muğla'da iki bölgede orman yangını: İki hanede 11 kişi tahliye edildi - 13
Muğla'da iki bölgede orman yangını: İki hanede 11 kişi tahliye edildi - 14
Muğla'da iki bölgede orman yangını: İki hanede 11 kişi tahliye edildi - 15
Muğla'da iki bölgede orman yangını: İki hanede 11 kişi tahliye edildi - 16
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