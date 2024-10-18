Muğla'da iki bölgede orman yangını: İki hanede 11 kişi tahliye edildi
Muğla'da Dalaman ile Menteşe'de başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Milas ve Ortaca ilçelerinde çıkan yangınlar ise kontrol altına alındı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.
Muğla'da orman yangınlarıyla mücadele var.
Dalaman ilçesi Taşyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, gece boyunca şiddetli rüzgarın da etkisiyle sürdü.