Muğla'da kaybolan Rus turist ölü bulundu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17 Ağustos'ta kaldığı otelden doğa yürüyüşü için çıkan ve bir daha haber alınamayan Rus turist Natalya Somova'nın cansız bedeni bulundu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan Rus turistin, cansız bedeni bulundu.
11 Ağustos'ta Rusya'nın başkenti Moskova'dan Muğla Marmaris'e tatil için gelen ve 17 Ağustos tarihinde kaldığı otelden doğa yürüyüşü için çıktığı öğrenilen Natalya Somova (48) 19 Ağustos'ta ülkesine dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.