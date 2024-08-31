Muğla'da kaybolan Rus turist ölü bulundu

Bugün de İçmeler mahallesinde bulunan sarp ve dibi uçurum olan alanda bir cep telefonu bulundu. Ekipler bulunan cep telefonunun kadına ait olup olmadığını tespit etmek için çalışma başlattı.

Kayıp ihbarının yapıldığı 19 Ağustos tarihinden bu yana Emniyet, Jandarma ekiplerinin ilçedeki ve 11 kilometrelik Karya yürüyüş yolunun diğer çıkış noktası olan Turunç Mahallesi'nde de yapılan kamera kayıt incelemelerinde görüntü tespit edilmeyince arama çalışmaları tekrar İçmeler Kızılbük tarafına yoğunlaştırıldı.