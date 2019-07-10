Muğla'da orman yangını (Göcek'te yeniden başladı)
Anadolu Ajansı, DHA, İHA, NTV Haber
Muğla’nın Dalaman ilçesinde çıkıp, Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangını, ekiplerin yoğun çabası sonucu 18 saatte kontrol altında alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 350 hektarlık alan (490 futbol sahası) zarar gördü. Ancak tamamen söndürülemeyen yangın zaman zaman bazı bölgelerde yeniden başlıyor. NTV muhabiri Merih AK / MUĞLA
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1Muğla'nın Dalaman ilçesinin Karacaağaç Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve Göcek ilçesinin bazı mahallelerine kadar ulaştı.
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Alevlerin tehdit ettiği kırsaldaki Taşbaşı ile Kepez mahallelerinde oturan vatandaşlar tahliye edildi.
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15 helikopter, 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle müdahale edildi.
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350 HEKTAR ALAN VE BİR BUTİK OTEL ETKİLENDİ
Hızla ilerleyen alevlere karşı ekipler, rüzgarın yönüne göre kontrollü yangın çıkardı. Bu sayede alevlerin ilerleyişinin önü kesildi.
Alevler sabah saatlerinde (Yaklaşık 18 saat sonra) kontrol altına alındı.
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Rüzgarın etkisiyle zaman zaman bazı bölgelerde yeniden başlayan yangın, ekiplere zor anlar yaşattı.
Göcek'te alevler saat 17.00 sıralarında yeniden kontrolden çıktı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte yangın, Göcek'ten Karaağaç yönüne doğru ilerlemeye başladı.
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6Bu arada, söndürme çalışmalarına katılan 2 dozer alevler arasında kaldı. Dozerlerde bulunan 7 personel son anda kurtarıldı.
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Göcek Orman İşletme Şefliğinde sabah saatlerinde gazetecilere açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yangın çok büyük olmamakla birlikte yerleşim yerlerini tehdit ettiği için çok ciddiye aldığımız bir yangındı” dedi.
Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı: “Allah’a şükür can ve mal kaybımız yok. Sadece içinde kimse olmayan bir otel bir butik otel, bir miktar etkilenmiş gözüküyor. Bunun dışında önemli bir kaybımız yok görünüyor. Sıcaklık 37 derece, nemin 17 olması ve 40 kilometrenin üstünde rüzgar olması yangının hızla büyümesine neden oldu."
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Öte yandan, yangınla ilgili olarak gözaltına alınan bir kişinin serbest bırakıldığı öğrenildi.
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ALEVLER GÖCEK'E ULAŞTI
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İKİ MAHALLE VE BÖLGEDEKİ SERALAR BOŞALTILDI
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