Muğla'da orman yangını (Yerleşim alanları tehdit altında)

1 Karacaağaç Mahalle Mezarlığı'na yakın ormanlık alanda öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

2 Yangına müdahale için çevre ilçelerin yanı sıra Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Konya, Kütahya, Antalya, İzmir, Denizli ve Aydın’dan ekipler bölgeye yönlendirildi.

3 Yangın bölgesinde oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları yöneten Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dalaman ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yangına hava kararıncaya kadar 20'ye yakın helikopterle müdahale edildiğini söyledi.

4 Havanın kararmasıyla birlikte yakın il ve ilçelerden gelen arazöz ve orman yangın söndürme işçilerinin karadan müdahaleyi aralıksız sürdürdüklerini belirten Civelek, "Orman Genel Müdürlüğü personeli ve tüm kurumların katılımıyla bölgede bir kriz merkezi oluşturduk ve yangın mahalinde çalışmaları yönetiyoruz. Bölgede rüzgar etkili oluyor. Bu nedenle ekipler söndürme çalışmalarında güçlük çekiyor." dedi.

5 Yangının devam ettiği alanda can ve mal kaybı yaşanmadığını vurgulayan Civelek, "Vatandaşlarımızın can güvenliği için tedbir amaçlı iki mahallede 34 haneyi tahliye ettik. Bunları tedbir amaçlı yaptık. Yangın şu an için geniş bir alanda etkisini sürdürüyor." diye konuştu.

6 ALEVLER GÖCEK'E ULAŞTI Yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek Mahallesi’ne kadar ulaştı. Kırsal mahallelerde bazı evlerin yakınına kadar gelen alevlerin kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

7 Öte yandan, yangın sırasında yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı. Dumanlar yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Fethiye'den de görüldü.

8 Tarım ve Orman Bakanlığı, saat 02.10 itibari ile Muğla Dalaman’da çıkan orman yangınına ilişkin son bilgilendirmeyi paylaştı.

9 Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dalaman ilçesi yakınlarında saat 15.10'da çıkan orman yangını sonrası harekete geçen Muğla Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki orman yangınlarıyla mücadele ekipleri, 13 dakika sonra Karaağaç mevkisi Kızılçam Koru Ormanları'nın bulunduğu alandaki alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

10 Saat 15.23'te başlayan söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış saati itibarıyla hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının yüzde 18 ve rüzgarın da batıdan 40 kilometre hızla esmesi gibi olumsuz şartlar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

11 Yangın bölgesine 105 arazöz ile 18 dozer ve iş makinesi sevk edilirken, yangını kontrol altına alma çalışmaları 520 personelle sürüyor.

12 350 HEKTAR ALAN VE BİR BUTİK OTEL ETKİLENDİ Sabahın ilk ışıkları ile yeniden havadan müdahalenin başlayacağı kaydedilen açıklamada, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında ilk tespitlere göre bir butik otel ve 350 hektar alanın etkilendiği aktarıldı.

13 İKİ MAHALLE VE BÖLGEDEKİ SERALAR BOŞALTILDI Karacaağaç Mahallesi'nde başlayan yangın nedeniyle komşu Kayadibi ve Taşlıca mahalleleriyle bölgedeki seralar tedbir amaçlı boşaltılırken, havanın kararması nedeniyle sadece karadan müdahale gerçekleştiriliyor.

14 Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri anonslar yaparak alevlerin tehdit ettiği mahalle sakinlerinden evlerini boşaltmalarını istedi. Ekiplerin çalışmasıyla her iki mahalledeki 34 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

15 Bunun üzerine mahalle sakinleri taşıyabildikleri eşyalarını traktörlerine ve kamyonetlerine yükleyerek bölgeden uzaklaştı. Bazı vatandaşlar da ahırlarda bulunan hayvanlarını güvenli bölgelere götürdü.

16 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın nedeniyle Rusya'daki temaslarını tamamlayarak Muğla'ya hareket etti. Yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulunacak olan Pakdemirli, oluşturulan kriz merkezinde söndürme çalışmalarını yönetecek.

17 Öte yandan, yangının çıkış nedenin tespit edilmesi için Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca 20 kişilik özel ekip oluşturuldu.

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