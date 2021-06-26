Muğla'da plastik atık deposunda çıkan yangın ormana sıçradı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde plastik atık deposunda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazileri ve ormanlık alana sıçradı. Altıntaş Mahallesi’ndeki yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

ntv.com.tr 26.06.2021 - 17:46

Muğla'da plastik atık deposunda çıkan yangın ormana sıçradı - 1

Muğla'nın Dalaman ilçesinin Altıntaş Mahallesi’nde Akçataş mevkisindeki MOPAK tesislerinin plastik atık deposunda yangın çıktı.

Plastik atık deposunda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazileri ve ormanlık alana sıçradı.

Muğla'da plastik atık deposunda çıkan yangın ormana sıçradı - 2

Yangının Altıntaş Mahallesi Akçataş mevkisindeki MOPAK tesislerinin çıktığı bildirildi.

Muğla'da plastik atık deposunda çıkan yangın ormana sıçradı - 3

Rüzgarın da etkisiyle yakındaki tarım arazileri ve ormanlık alana sıçrayan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 15 arazöz, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Muğla'da plastik atık deposunda çıkan yangın ormana sıçradı - 4

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahale ettiğini, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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