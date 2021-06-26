Muğla'da plastik atık deposunda çıkan yangın ormana sıçradı

Rüzgarın da etkisiyle yakındaki tarım arazileri ve ormanlık alana sıçrayan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 15 arazöz, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.