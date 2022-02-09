Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı

Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 06:00

Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 1

Menteşe ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 2

-Yılanlı kara yolu ile Muğla-Denizli kara yolunun bazı kesimlerinde toprak kayması nedeniyle kaya parçaları yola döküldü. Ekipler yaptıkları çalışmalarla yolları ulaşıma açtı.

Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 3

Aralıklarla etkili olan yağış ve fırtına Köyceğiz Gölü'nün su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Yağışlar nedeniyle bazı narenciye bahçeleri de su altında kaldı.

Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 4

İl genelinde yağışlar aralıklarla sürüyor.

Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 5
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 6
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 7
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 8
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 9
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 10
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 11
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 12
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 13
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 14
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 15
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 16
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 17
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 18
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 19
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 20
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 21
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 22
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 23
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 24
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 25
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 26
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 27
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 28
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 29
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 30
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 31
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 32
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 33
Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı - 34

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