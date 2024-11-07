Muğla'da tarihi kiliseler definecilerin hedefinde: Delik deşik ettiler

Köklük ve Yayla mahalleleri arasında yol üzerinde vadiye bakan bir uçurum üzerinde yer alan Değirmendere Kilisesi define avcıları tarafından delik deşik edilirken, yapımına başlanan Yayla Barajı'nın hemen üst bölümünde kalması nedeniyle toprak kayması tehdidi ile de karşı karşıya kaldı.

Yayla Mahallesi içinde Ortodoks kilisesi olan Yayla Kilisesi'nin ise kuzey cephesi tamamen yıkılırken, kilisenin içi de ağaç ve otlarla kaplı.