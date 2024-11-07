Muğla'da tarihi kiliseler definecilerin hedefinde: Delik deşik ettiler
Muğla'nın Yatağan ilçesinde mübadele öncesi Rum köyü olan kırsal Yayla Mahallesi'ndeki iki kiliseden Değirmendere Kilisesi define avcıları tarafından delik deşik edilirken, diğer kilise ise bakımsızlıktan harabeye döndü.
Kırsal Yayla Mahallesi'ndeki Yayla Kilisesi 1994 yılında İzmir 2 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescil edilirken, Değirmendere Kilisesi de Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla 2011 yılında tescil edildi.