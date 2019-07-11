Muğla’da üçüncü yangın Fethiye’de
İHA, Anadolu Ajansı
Muğla’da Dalaman ve Milas ilçelerinin ardından üçüncü orman yangını Fethiye’de çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
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Fethiye’nin Karaçulha Mahallesinde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Toptancı Hali arkasındaki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
GÖCEK'TE SON DURUM (YANGIN YENİDEN YAYILMAYA BAŞLADI) - İZLE
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2Dün öğleden sonradan bu yana yangından yangına koşan orman ve itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.
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3Alevlere 3 helikopterle havadan, 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahale edildi.
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45 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.
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5Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.