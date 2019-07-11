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Muğla’da üçüncü yangın Fethiye’de başladı

İHA

Muğla’da Dalaman ve Milas ilçelerinin ardından üçüncü orman yangını Fethiye’de başladı.

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    Fethiye’nin Karaçulha Mahallesinde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Toptancı Hali arkasındaki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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    Dün öğleden sonradan bu yana yangından yangına koşan orman ve itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.
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    Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor.
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