Muğla'da yolcu minibüsü kaza yaptı, 15 kişi yaralandı

12.11.2025 11:51

DHA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolcu minibüsü kaza yaptı. Kazada 15 kişi yaralandı.

Muğla'da yolcu minibüsü kaza yaptı, 15 kişi yaralandı
IHA

Muğla'da yolcu minibüsünün devrilmesi meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

 

Kaza, saat 10.00 sıralarında Menteşe'nin Devrant mevkisinde meydana geldi.

 

Muğla'da yolcu minibüsü kaza yaptı, 15 kişi yaralandı 1
IHA

Menteşe'den Köyceğiz ilçesine seyir halinde olan Engin Şaylan yönetimindeki 48 HO 7529 plakalı yolcu minibüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Muğla'da yolcu minibüsü kaza yaptı, 15 kişi yaralandı 2
IHA

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan 15 yaralı, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

 

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.