Muğla'daki helikopter kazasında ölen pilota veda

Muğla'da hastaneye çarparak düşen ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilot Tamer Gönül için Kocaeli'de cenaze töreni düzenlendi.

Muğla'daki helikopter kazasında ölen pilota veda - 1

Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans helikopter, 2 gün önce Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en üst katına çarptı. 

Çarpma sonucu hasar alan helikopter hastane yakınındaki boş alana düştü. Kazada, sorumlu Pilot Tamer Gönül (55), Pilot Bayram Çiçek (53), Doktor Cengiz Coşkun (54) ve sağlık memuru Selçuk Saykal (34) hayatını kaybetti. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Muğla'daki helikopter kazasında ölen pilota veda - 2

Antalya'da dün düzenlenen törenin ardından Albay Tamer Gönül’ün cenazesi memleketi Kocalei’nin İzmit ilçesine gönderildi.

Muğla'daki helikopter kazasında ölen pilota veda - 3

Gönül’ün İzmit’e bağlı Yuvam Akarca Mahallesi Flamingo Sokak’taki oturduğu apartman Türk bayrakları ile donatıldı.

Muğla'daki helikopter kazasında ölen pilota veda - 4

Tamer Gönül’ün eşi, Büşra Gönül tabutu başında dua ederken güçlükle ayakta durdu.

Muğla'daki helikopter kazasında ölen pilota veda - 5

Gönül’ün Türk bayrağına sarılı tabutu, evinin önünde helallik alındıktan sonra cenaze namazı için Fevziye Cami’ye götürüldü.

Muğla'daki helikopter kazasında ölen pilota veda - 6
Muğla'daki helikopter kazasında ölen pilota veda - 7
Muğla'daki helikopter kazasında ölen pilota veda - 8
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