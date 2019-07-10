Muğla'daki orman yangını 18 saatte kontrol altında

Göcek Orman İşletme Şefliğinde gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, “Yangın çok büyük olmamakla birlikte yerleşim yerlerini tehdit ettiği için çok ciddiye aldığımız bir yangındı” dedi.

Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı: “Allah’a şükür can ve mal kaybımız yok. Sadece içinde kimse olmayan bir otel bir butik otel, bir miktar etkilenmiş gözüküyor. Bunun dışında önemli bir kaybımız yok görünüyor. Sıcaklık 37 derece, nemin 17 olması ve 40 kilometrenin üstünde rüzgar olması yangının hızla büyümesine neden oldu."