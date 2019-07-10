Muğla'daki orman yangını kontrol altında (18 saat sonra)
Anadolu Ajansı, DHA, İHA
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, dün saat 15.10 sıralarında çıkan ve Fethiye'ye sıçrayan orman yangını 18. saatinde kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar ulaşan yangınla ilgili son bilgileri, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli paylaştı.
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde dün çıkan ve Fethiye'ye sıçrayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.
18 saat boyunca yerleşim yerlerini de tehdit eden yangınla ilgili son bilgileri, saat 08.15 sıralarında yangın bölgesinde kameraların karşısına çıkan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi.
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Bakan Pakdemirli şunları söyledi:
"İlk tespitlere göre zirai tarladan çıkan bir yangın ve tamamen konrol altına alınmış durumda.
Tedbir amaçlı boşaltılan mahallere vatandaşlarımızın geri dönüşleri başladı.
Büyüklük itibarıyla çok büyük değil ama yerleşim yerlerini tehdit ettiği için ciddiye alındı ve tüm kurumlar ciddi bir çalışma yaptı. 350 hektarlık bir alandan bahsediliyor ki çalışmalar sonucu netleşecek. Türkiye'nin en büyük orman yangının 17 bin hektarlık olduğunu hatırlatmak isterim.
Helikopter ile havadan baktık, yangındaki durum korktuğumuz gibi değil, korkutucu olan yerleşim yerlerini tehdit etmesiydi.
Sıcaklık, nem ve rüzgar dün yangının hızlı şekide yayılmasına neden oldu. Bu saat itibarıyla ise, rahat konuşuyoruz ve bunu görünmez kahramanlarımıza borçluyuz..."
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Dalaman ilçesi yakınlarında dün saat 15.10'da çıkan orman yangını sonrası harekete geçen Muğla Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki orman yangınlarıyla mücadele ekipleri, 13 dakika sonra Karaağaç mevkisi Kızılçam Koru Ormanları'nın bulunduğu alandaki alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Yangın sonrası bölgeye ulaşan 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle söndürme çalışmalarını gece boyu sürdürdü.
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4Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan
müdahale etti.
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5Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, faaliyette olmayan bir butik otelin tahliye edildiği, söndürme çalışmalarına katılan bir arazözün yandığı, bazı iş makinelerinin zarar gördüğü öğrenildi.
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6Karacaağaç Mahallesi'nde başlayan yangın nedeniyle komşu Kayadibi ve Taşlıca mahalleleri boşaltılmıştı.
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ALEVLER GÖCEK'E ULAŞTIYangın, Fethiye'ye bağlı Taşbaşı ve Gökçeovacık ile turistik Göcek Mahallesi'ne kadar ulaştı. Bölgeden yükselen dumanlar Göcek'te gökyüzünü kapladı.
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Yangın, tamamen kontrol altına alındığı açıklamasını, saat 08.15 sıralarında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptı.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor...
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350 HEKTAR ALAN VE BİR BUTİK OTEL ETKİLENDİ
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İKİ MAHALLE VE BÖLGEDEKİ SERALAR BOŞALTILDI
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