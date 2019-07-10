Muğla'daki orman yangını kontrol altında (18 saat sonra)

Bakan Pakdemirli şunları söyledi:

"İlk tespitlere göre zirai tarladan çıkan bir yangın ve tamamen konrol altına alınmış durumda.

Tedbir amaçlı boşaltılan mahallere vatandaşlarımızın geri dönüşleri başladı.



Büyüklük itibarıyla çok büyük değil ama yerleşim yerlerini tehdit ettiği için ciddiye alındı ve tüm kurumlar ciddi bir çalışma yaptı. 350 hektarlık bir alandan bahsediliyor ki çalışmalar sonucu netleşecek. Türkiye'nin en büyük orman yangının 17 bin hektarlık olduğunu hatırlatmak isterim.

Helikopter ile havadan baktık, yangındaki durum korktuğumuz gibi değil, korkutucu olan yerleşim yerlerini tehdit etmesiydi.

Sıcaklık, nem ve rüzgar dün yangının hızlı şekide yayılmasına neden oldu. Bu saat itibarıyla ise, rahat konuşuyoruz ve bunu görünmez kahramanlarımıza borçluyuz..."