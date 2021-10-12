'nın deniz ürünlerine Avrupa ve ABD'den yoğun talep

'da su ürünleri ihracatının bu yıl 90 bin tonu bulması ve 500 milyon dolardan fazla gelir elde edilmesi bekleniyor. Yetiştirilen su ürünleri Avrupa ve ABD'ye ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.10.2021 - 13:17

Muğla'nın deniz ürünlerine Avrupa ve ABD'den yoğun talep - 1

'nin deniz kültür balıkçılığı üretiminin yarısından fazlasının gerçekleştirildiği 'da, her geçen yıl üretim miktarı artıyor, ihracat hacmi genişliyor.

Muğla'nın deniz ürünlerine Avrupa ve ABD'den yoğun talep - 2
'da bu yıl su ürünleri ihracatının 90 bin tonu bulması ve 500 milyon dolardan fazla gelir elde edilmesi bekleniyor.
Muğla'nın deniz ürünlerine Avrupa ve ABD'den yoğun talep - 3

Bölgede ağırlıklı olarak kooperatiflerde ve özel tesislerde yetiştirilen alabalık, çipura, levrek, minekop ve sarıağız gibi ürünler işlenip paketlendikten sonra çoğunlukla Avrupa ve Asya ülkelerine ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Muğla'nın deniz ürünlerine Avrupa ve ABD'den yoğun talep - 4

Köyceği'deki Dalyan Su Ürünleri Kooperatifinin tesislerinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, geçen yıl 'da su ürünleri ihracatından 430 milyon dolarlık gelir elde edildiğini söyledi.

Muğla'nın deniz ürünlerine Avrupa ve ABD'den yoğun talep - 5
Su ürünlerinden elde edilen dövizin her geçen yıl artış göstermesinin mutluluk verici olduğunu belirten Saylak, "Yılın 9 ayında ihracatını yaptığımız ürün 70 bin tonu buldu ve geçen yılın ihracat rakamına yaklaştık. Elde edilen gelir ise 405 milyon dolara ulaştı. Önümüzdeki 3 aylık süreçte olağanüstü bir şey olmazsa ihracatımız 500 milyon doları aşacak. ı yapılan üründe 85-90 bin tonu yakalayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.
Muğla'nın deniz ürünlerine Avrupa ve ABD'den yoğun talep - 6

Saylak, bölgede yetiştirilen balıkların, kalitesinden dolayı çok tercih edildiğini dile getirerek, yetiştirilen alabalıkların fileto şeklinde de yurt dışına gönderildiğini vurguladı.

Muğla'nın deniz ürünlerine Avrupa ve ABD'den yoğun talep - 7
İşlenmiş, katma değeri yüksek ürün miktarını artırmak için özel çaba sarf ettiklerini anlatan Saylak, "Küresel ısınmanın, kuraklığın getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen su ürünleri üretiminin, ihracatının, yetiştiriciliğinin ve avcılığının önü açık. Sürdürülebilir tarım, su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği için topraklarımızı, derelerimizi, göllerimizi, denizlerimizi temiz tutmak zorundayız" dedi.
Muğla'nın deniz ürünlerine Avrupa ve ABD'den yoğun talep - 8

"BALIK YUMURTASINA İTALYA VE ABD'DEN CİDDİ TALEP VAR"

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı da su ürünlerinde 2017'den bu yana ciddi derecede artış olduğunu, yıllık ortalama 350 bin kilogram ile 700 bin kilogram arasında değişen üretim yaptıklarını aktaran Yalılı, "Yetiştirdiğimiz balıkları Mersin ve Antakya üzerinden Arap ülkelerine gönderiyoruz. yumurtasına da İtalya ve ABD'den ciddi talep var" dedi.

Muğla'nın deniz ürünlerine Avrupa ve ABD'den yoğun talep - 9
Muğla'nın deniz ürünlerine Avrupa ve ABD'den yoğun talep - 10

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