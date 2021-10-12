"BALIK YUMURTASINA İTALYA VE ABD'DEN CİDDİ TALEP VAR"

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı da su ürünlerinde 2017'den bu yana ciddi derecede artış olduğunu, yıllık ortalama 350 bin kilogram ile 700 bin kilogram arasında değişen üretim yaptıklarını aktaran Yalılı, "Yetiştirdiğimiz balıkları Mersin ve Antakya üzerinden Arap ülkelerine gönderiyoruz. Balık yumurtasına da İtalya ve ABD'den ciddi talep var" dedi.