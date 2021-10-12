Haberler - Anadolu Ajansı 12.10.2021 - 13:17
Bölgede ağırlıklı olarak kooperatiflerde ve özel tesislerde yetiştirilen alabalık, çipura, levrek, minekop ve sarıağız gibi ürünler işlenip paketlendikten sonra çoğunlukla Avrupa ve Asya ülkelerine ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.
Köyceği'deki Dalyan Su Ürünleri Kooperatifinin tesislerinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, geçen yıl Muğla'da su ürünleri ihracatından 430 milyon dolarlık gelir elde edildiğini söyledi.
Saylak, bölgede yetiştirilen balıkların, kalitesinden dolayı çok tercih edildiğini dile getirerek, yetiştirilen alabalıkların fileto şeklinde de yurt dışına gönderildiğini vurguladı.
Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı da su ürünlerinde 2017'den bu yana ciddi derecede artış olduğunu, yıllık ortalama 350 bin kilogram ile 700 bin kilogram arasında değişen üretim yaptıklarını aktaran Yalılı, "Yetiştirdiğimiz balıkları Mersin ve Antakya üzerinden Arap ülkelerine gönderiyoruz. Balık yumurtasına da İtalya ve ABD'den ciddi talep var" dedi.