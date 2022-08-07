Muğla'nın 'hayalet köyü' Kayaköy

Yılda 90 bin kişinin ziyaret ettiği Muğla'nın 'Hayalet Köy'ü Kayaköy, tarihi ve doğal zenginlikleri iç içe barındırıyor. Daha önce Türklerle ve Rumların birlikte yaşadığı Kayaköy, Fethiye ile Ölüdeniz arasında 65 metre yükseklikteki bir tepenin yamacı ile önündeki 'Kaya Çukuru' olarak bilinen ovada bulunuyor.

Antikragos dağlarındaki kaya mezarları ile dikkat çeken Kayaköy, kimi kaynaklara göre 11, kimilerine göre ise 14'üncü yüzyılda bölgedeki Rumlarca Likya Uygarlığı'nın kalıntıları üzerine kurulduğu belirtiliyor.