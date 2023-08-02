“Muğla’nın üstünde büyü var” deyip ormanı yaktı
Muğla’nın Menteşe ilçesinde 30 Temmuz Pazar günü çıkan yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 25 yaşındaki F. K.’nin şizofreni rahatsızlığı olduğu belirlendi. F. K.’nin, emniyetteki sorgusunda Muğla’nın üzerinde büyü olduğu ve büyüyü bozmak için ormanı yaktığını itiraf ettiği öğrenildi.
Muğla’nın Menteşe ilçesinde 30 Temmuz günü çıkan orman yangınıyla ilgili olarak gözaltına alınan ve şizofreni rahatsızlığı bulunan kişi, ormanı yaktığını itiraf etti.
Pazar günü akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Kızıldağ mevkisinde başlayan orman yangınının hemen ardından vatandaşlar tarafından yanan bölgeye yakın bir yerden genç birisinin hızla uzaklaştığını fark etti.