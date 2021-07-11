Muğla'ya tatilci akını

Bodrum Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı. Kent girişinde yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

DHA 11.07.2021 - 20:40

Muğla'ya tatilci akını - 1
Türkiye'de normalleşmenin ardından yerli turistlerin Kurban Bayramı tatili erken başladı.
Muğla'ya tatilci akını - 2
Cuma gününden itibaren Antalya-Muğla ve Aydın-Muğla karayollarındaki trafik yoğunluğu bugün de sürdü.
Muğla'ya tatilci akını - 3
Isparta-Burdur istikametinden gelen araçlar, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Muğla'ya tatilci akını - 4
Muğla genelindeki turistlik tesislerde şimdiden doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı öğrenilirken, yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatili tercih ettiği öğrenildi.

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