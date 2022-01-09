Muğla'yı sağanak ve dolu vurdu

Muğla'da sağanak sonrası su baskınları meydana geldi, dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.01.2022 - 19:35

Muğla'yı sağanak ve dolu vurdu - 1

ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak ve dolu kent merkezi başta olmak üzere, yarımada genelinde etkili oluyor.

Muğla'yı sağanak ve dolu vurdu - 2

Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Yalıkavak Mahallesi'nde sağanak sonrasında bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Muğla'yı sağanak ve dolu vurdu - 3

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin ilçede bir mahsur kalma olayına, 12 kanalizasyon taşmasına ve 50 su baskınına müdahale ettiğini bildirdi.

Muğla'yı sağanak ve dolu vurdu - 4

MARMARİS'TE DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNÜŞTÜ

ilçesinde son 24 saatte metrekareye 160,2 kilogram yağış düştü. Zaman zaman etkili olan dolu araçlara, teknelere ve iş yerlerinin tentelerine zarar verdi.

Muğla'yı sağanak ve dolu vurdu - 5

Beldibi Mahallesi Gökbel mevkisinde heyelan ve sağanak nedeniyle ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Yola devrilen ağaç ve elektrik direkleri ekipler tarafından kaldırıldı.

Muğla'yı sağanak ve dolu vurdu - 6

Turunç ve Hisarönü mahallelerinde de kara yoluna düşen kaya parçaları ekiplerce temizlendi.

Muğla'yı sağanak ve dolu vurdu - 7

Belediye ekiplerinin ilçe genelinde 2 mahsur kalma, 71 su baskını, 53 kanalizasyon ve yağmur suyu ızgara tıkanıklığına müdahale ettiği kaydedildi.

Muğla'yı sağanak ve dolu vurdu - 8

Denizin rengi derelerden akan çamurlu suyla kahverengiye dönüştü.

Muğla'yı sağanak ve dolu vurdu - 9
Muğla'yı sağanak ve dolu vurdu - 10
Muğla'yı sağanak ve dolu vurdu - 11
Muğla'yı sağanak ve dolu vurdu - 12
Muğla'yı sağanak ve dolu vurdu - 13
Muğla'yı sağanak ve dolu vurdu - 14
Muğla'yı sağanak ve dolu vurdu - 15
Muğla'yı sağanak ve dolu vurdu - 16

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