Muğla'yı sağanak ve fırtına vurdu: Yollar, evler ve mezarlıklar sular altında kaldı

Muğla'da sağanak yağış ve fırtına su baskınlarına neden oldu.

Ortaca ilçesinde akşam saatlerinden bu yana şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor.

Yağış nedeniyle kent merkezi ile bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.