Muğla'yı sağanak ve fırtına vurdu: Yollar, evler ve mezarlıklar sular altında kaldı
Muğla'nın birçok ilçesinde dün akşamdan bu yana sağanak yağış etkili oluyor. Sağanak nedeniyle bazı yollarda su baskınları yaşanırken, limanda bağlı bir tekne battı.
Muğla'da sağanak yağış ve fırtına su baskınlarına neden oldu.
Ortaca ilçesinde akşam saatlerinden bu yana şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor.
Yağış nedeniyle kent merkezi ile bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.