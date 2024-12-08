Muhalifler Suriye Konsolosluğu binasında: Bayrak indirildi, Özgür Suriye bayrağı asıldı
Suriye’de muhalif grupların başkent Şam’a girmesi ve Esad rejiminin kontrolü yitirmesinin ardından Nişantası'nda bulunan Suriye Konsolosluğu'nda bayrak indirildi. Muhalifler Özgür Suriye bayrağı açarken caddede toplanan kalabalık slogan atarak sevinç gösterilerinde bulundu.
Rejim karşıtı güçler Suriye'nin başkenti Şam'ın kontrolünü ele geçirdi.
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