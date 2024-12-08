Muhalifler Suriye Konsolosluğu binasında: Bayrak indirildi, Özgür Suriye bayrağı asıldı

Suriye’de muhalif grupların başkent Şam’a girmesi ve Esad rejiminin kontrolü yitirmesinin ardından Nişantası'nda bulunan Suriye Konsolosluğu'nda bayrak indirildi. Muhalifler Özgür Suriye bayrağı açarken caddede toplanan kalabalık slogan atarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Muhalifler Suriye Konsolosluğu binasında: Bayrak indirildi, Özgür Suriye bayrağı asıldı - 1

Rejim karşıtı güçler Suriye'nin başkenti Şam'ın kontrolünü ele geçirdi.

Türkiye'deki Suriyelilerden kutlama: "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün"

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Muhalifler Suriye Konsolosluğu binasında: Bayrak indirildi, Özgür Suriye bayrağı asıldı - 2

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

Suriye'de bir devrin sonu

Muhalifler Suriye Konsolosluğu binasında: Bayrak indirildi, Özgür Suriye bayrağı asıldı - 3

BAYRAĞI İNDİRDİLER

Suriye Konsolosluğu'nun bulunduğu Nişantaşı'nda muhalifler konsolosluk binasına girdi.

Muhalifler Suriye Konsolosluğu binasında: Bayrak indirildi, Özgür Suriye bayrağı asıldı - 4

Muhalifler binanın balkonuna çıkarak Suriye bayrağını indirdi yerine Özgür Suriye yazılı bayrak açtı.

Muhalifler Suriye Konsolosluğu binasında: Bayrak indirildi, Özgür Suriye bayrağı asıldı - 5

Bu sırada caddede toplanan kalabalık slogan atarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Muhalifler Suriye Konsolosluğu binasında: Bayrak indirildi, Özgür Suriye bayrağı asıldı - 6

Polis ekipleri ise konsolosluk çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Muhalifler Suriye Konsolosluğu binasında: Bayrak indirildi, Özgür Suriye bayrağı asıldı - 7
Muhalifler Suriye Konsolosluğu binasında: Bayrak indirildi, Özgür Suriye bayrağı asıldı - 8
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