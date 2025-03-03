Muhammet Gürcan Koçak'a çarpıp kaçmıştı! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Arızalanan UTV aracını emniyet şeridine çekmiş, arızayı gidermeye çalışıyordu. Bir servis aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Muhammet Gürcan Koçak 25 yaşındaydı.



22 Şubat'ta İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen kazanın ardından kaçan servis şoförü bir hafta sonra İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı ve tutuklanmıştı.

KAZA ANIN IN GÖRÜNTÜLERİ / VİDEO HABER