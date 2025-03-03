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Muhammet Gürcan Koçak'a çarpıp kaçmıştı! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Muhammet Gürcan Koçak'ın hayatını kaybettiği kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde servis şoförü M.Y.'nin kazanın ardından durmayarak yoluna devam ettiği ve havalimanına gittiği anlar görülüyor.

Muhammet Gürcan Koçak'a çarpıp kaçmıştı! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - 1

Arızalanan UTV aracını emniyet şeridine çekmiş, arızayı gidermeye çalışıyordu. Bir servis aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Muhammet Gürcan Koçak 25 yaşındaydı.

22 Şubat'ta İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen kazanın ardından kaçan servis şoförü bir hafta sonra İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı ve tutuklanmıştı.

KAZA ANIN IN GÖRÜNTÜLERİ / VİDEO HABER

TÜRKİYE HABERLERİ

Muhammet Gürcan Koçak'a çarpıp kaçmıştı! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - 2

Gözaltına alınan M.Y.’nin polisteki ilk ifadesinde, şahsa çarptığını görmediğini ve yoğun kar yağışı nedeniyle domuza çarptığını düşünüp durmadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhammet Gürcan Koçak'a çarpıp kaçmıştı! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - 3

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Muhammet Gürcan Koçak'ın hayatını kaybettiği kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, otoyolda seyreden aracın önce fren yapması, ardından yoluna devam ederek bir kez daha frene bastığı anlar görülüyor.

Muhammet Gürcan Koçak'a çarpıp kaçmıştı! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - 4

Servis şoförü M.Y. görüntülerde frene basmasının ardından durmayarak yoluna devam ediyor. Görüntülerin devamında ise servis aracı havalimanına gidiyor.

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